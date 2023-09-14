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貢寮國際海洋音樂祭明登場　音樂美食周邊活動連嗨三天

▲參加貢寮海洋音樂祭的熱情民眾。（圖／新北市觀光旅遊局提供）
▲參加貢寮海洋音樂祭的熱情民眾。（圖／新北市觀光旅遊局提供）

記者吳嘉億／新北報導

2023新北市貢寮國際海洋音樂祭將於明（15）日起至周日一連三天在貢寮福隆海水浴場登場，邀請超過30組樂團輪番演出，包含多組第34屆金曲得獎及入圍音樂人，除了現場精彩的音樂表演外，還有周邊福隆國際沙雕藝術季、福隆生活節—饗食光「草地浪花音樂會」跟福隆生活節—追海風「奇幻海洋風箏嘉年華」等活動，邀請民眾到福隆感受充滿音樂、美食、沙雕、風箏等熱鬧的體驗。

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▲第34屆金曲得獎及入圍音樂人「鄭宜農」與「鶴The Crane」於練團室為海祭壓軸演出做準備。（圖 ／新北市政府觀光旅遊局提供）
▲第34屆金曲得獎及入圍音樂人「鄭宜農」與「鶴The Crane」於練團室為海祭壓軸演出做準備。（圖 ／新北市政府觀光旅遊局提供）
新北市政府觀光旅遊局長楊宗珉表示，《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析網路聲量最高的「2023下半年十大音樂祭」，其中新北市貢寮國際海洋音樂祭最受網友熱議，誠摯邀請民眾一起來參加好聽、好吃又好玩的貢寮國際海洋音樂祭，現場還有新北市政府各局處擺設的攤位，可以玩遊戲、兌換禮品及抽獎，可說是好聽好玩又有好禮可拿。

新北市政府觀光旅遊局說明，貢寮福隆海水浴場周邊還有很多有趣的活動，有展至10月22日的福隆國際沙雕藝術季「迪士尼百年慶典」，超過15位國內外沙雕師，合力打造出71座主題沙雕，將大家喜愛的迪士尼、皮克斯、漫威與星際大戰等品牌經典角色與故事變成一座座的黃金沙雕；另外東北角暨宜蘭海岸國家風景區於16、17日在福隆沙灘大草坪舉辦2023福隆生活節—饗食光「草地浪花音樂會」，結合在地特色美食的野餐、異國美食餐車及文創市集等，以慢生活的方式讓民眾聆聽音樂會、享受美食及欣賞福隆蔚藍海景及晚霞；2023福隆生活節—追海風「奇幻海洋風箏嘉年華」則以「海洋‧奇想」為題，邀請「亞洲國際風箏聯合會」展現專業風箏技藝，帶來一連串充滿巧思的風箏秀，讓風箏飄揚在福隆海灘彩虹橋右側沙灘區，為東北角景觀注入活力、潛力與創造力。

▲2023福隆國際沙雕藝術季「迪士尼百年慶典」作品。(圖 ／福容大飯店福隆店提供)
▲2023福隆國際沙雕藝術季「迪士尼百年慶典」作品。(圖 ／福容大飯店福隆店提供)
新北市政府觀光旅遊局說明，活動舉辦時間在海祭活動現場或線上觀看Yahoo TV直播，掃描指定QR Code還能參加抽獎，有機會獲得iPhone 14 Pro Max、iPhone 14、iPad、AirPods Pro及Jvita面膜及香水等多項好禮。提醒要前往活動會場的民眾多加利用大眾交通工具前往，更多活動資訊可到新北市貢寮國際海洋音樂祭官方網頁新北市觀光旅遊網或加入新北旅客Facebook粉絲團查詢。

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