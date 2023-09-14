貢寮國際海洋音樂祭明登場　音樂美食周邊活動連嗨三天

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新北市政府觀光旅遊局說明，貢寮福隆海水浴場周邊還有很多有趣的活動，有展至10月22日的福隆國際沙雕藝術季「迪士尼百年慶典」，超過15位國內外沙雕師，合力打造出71座主題沙雕，將大家喜愛的迪士尼、皮克斯、漫威與星際大戰等品牌經典角色與故事變成一座座的黃金沙雕；另外東北角暨宜蘭海岸國家風景區於16、17日在福隆沙灘大草坪舉辦2023福隆生活節—饗食光「草地浪花音樂會」，結合在地特色美食的野餐、異國美食餐車及文創市集等，以慢生活的方式讓民眾聆聽音樂會、享受美食及欣賞福隆蔚藍海景及晚霞；2023福隆生活節—追海風「奇幻海洋風箏嘉年華」則以「海洋‧奇想」為題，邀請「亞洲國際風箏聯合會」展現專業風箏技藝，帶來一連串充滿巧思的風箏秀，讓風箏飄揚在福隆海灘彩虹橋右側沙灘區，為東北角景觀注入活力、潛力與創造力。
新北市政府觀光旅遊局說明，活動舉辦時間在海祭活動現場或線上觀看Yahoo TV直播，掃描指定QR Code還能參加抽獎，有機會獲得iPhone 14 Pro Max、iPhone 14、iPad、AirPods Pro及Jvita面膜及香水等多項好禮。提醒要前往活動會場的民眾多加利用大眾交通工具前往，更多活動資訊可到新北市貢寮國際海洋音樂祭官方網頁、新北市觀光旅遊網或加入新北旅客Facebook粉絲團查詢。