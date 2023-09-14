健保制度不得不改否則難維持！賴清德拋解方要打造「健康大國」

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賴清德致詞時表示，出身醫界的他，能獲得醫界全力支持是莫大光榮，相信一定能發揮非常關鍵的力量，也讓他對這場選舉更有信心。
賴清德談到，醫生整年守護國人健康，無論是多年前SARS或近年疫情，醫療人員都勇敢地站在第一線，不辜負國人期待，成功完成使命，防疫視同作戰，戰爭來了，保家衛國是國軍，而疫情來的時候，保家衛國的是醫療人員，肩上都值得佩戴一枚勳章。
賴清德提到，希望能打造健康大國，即便目前醫療人工作條件很辛苦，仍在工作岡位上堅守使命；他指出，健保制度很重要，改變過去因病而貧、因貧而病的惡性循環，讓基層民眾獲得好的醫療服務，不會因為疾病葬送一生幸福。
賴清德指出，健保制度守護國人健康、延長壽命，因此健保制度要永續發展，不能停止或打折，要有充足、適當的醫療人員；其次，建立以人為本的家庭醫師制度，讓居住在台灣各地的人，都能得到適當醫療；第三、要有健保的安定基金，健保從84年推動到現在，發揮醫療、社會等功能，但恐怕也到了不得不改革的時候，否則很難持續下去，健保走到今天困境，剛好他要參選總統，會把改善健保制度、提供好的醫療工作環境，當成出身醫界的使命。
針對健保點值不足問題，賴清德提到，不可歸咎醫界，因醫師開設診所，不知道其他人的服務量增加多少，且醫療法也規定醫師沒有拒絕病人的權利，依照法律提供醫療服務，解決病人病痛或疾病，反而收入減少，這個制度有必要調整，「提供這個服務，我設定我的點值是1，應該要有信任基礎」。