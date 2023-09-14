文曄斥資38億美元收購加拿大通路商Future　明年上半年完成交割

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文曄科技董事長及執行長鄭文宗表示，本交易對於文曄科技、Future及整體供應鏈生態系統具有重大轉型意義。Future擁有經驗豐富的管理團隊和優秀的員工，在產品種類、客戶覆蓋和全球佈局方面都與文曄科技高度互補。Future的管理團隊、全球所有員工以及據點和物流中心都將會持續營運，並為公司提供寶貴價值。
鄭文宗指出，文曄也將邀請Future執行長Omar Baig先生在交易完成後加入文曄科技的董事會，並期待與他及Future在世界各地的優秀同事合作，共同打造一流的電子元件通路商。關於兩家公司合併後，公司將能為全球客戶提供不間斷的跨境服務，實現地域多元化以及提供全方位的產品、應用工程專業以及卓越的物流管理服務。
鄭文宗表示，同時也能提高供應鏈韌性，使供應商和客戶受益：合併後公司能透過本交易，提供更完整的產品種類、更廣的客戶覆蓋範圍和豐富的市場情報，進一步提升供應鏈解決方案的實力，並有利於提升整體產業鏈韌性。
文曄指出，本次交易將結合兩家擁有相同創業精神、長期留任員工、並致力於為全球合作夥伴提供卓越供應鏈服務的公司。憑藉在台北和蒙特婁的雙總部架構，雙方公司的員工都將擁有更多更好的成長機會。併購案交割後的第一個完整會計年度，文曄之每股盈餘預估將立即增加。此交易已獲得文曄董事會以及Future董事會的一致核准，在獲得所需各國主管機關批准後，預計於2024年上半年完成交割。