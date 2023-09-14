保險業壓力測試！遇股市重挫2成能否撐住 金管會：風險尚屬可控
美國聯準會急劇升息，造成國際經濟及金融情勢產生劇烈變化，總體經營環境不確定性上升，不少壽險公司進行「資產重分類」，化解淨值危機。金管會也對22家壽險、20家產險展開壓力測試，並在今（14）日公布結果，若遇台、美股票市場下跌20%的極端情境下，壽險業平均資本適足率還有203.7%、淨值資產比為淨值比為3.35%，「風險尚屬可控」。至於有多少家沒通過測試或有隱憂，金管會並未公布個別名單，只說整體過關。
記者顏真真／台北報導
金管會保險局表示，壓力測試主要目的在於強化保險業的風險管理能力，協助業者思考在極端情境下，公司的風險承受能力及應有的因應對策，並非對經濟情勢發展的預測。測試情境是參考過往的死亡率、罹病率及巨災風險損失，推估在極端情形下可能對保險風險影響、參考國內外金融市場包括股市、債市、匯率等可能波動情形，推估在極端情境下可能對市場風險影響情形，以及產險業在面對氣候變遷所致的極端氣候環境下，對保險業清償能力的影響。
有關保險風險測試結果部分，保險局說，壽險業及產險業整體資本適足率分別為266.2%及337.2%，淨值比為5.66%為19.62%，高於法定最低標準（資本適足率200%及淨值比3%），顯示整體壽險業在死亡率及罹病率提高以及產險業在巨災風險的情境下仍具備足夠的韌性。
有關市場風險測試結果部分，壽險業及產險業的整體資本適足率分別為203.7%、390.4%，淨值比為3.35%及23.57%，高於法定最低標準，顯示整體保險業在全球經濟景氣及金融環境發生變動時，整體風險尚屬可控。
另對於產險業面對氣候變遷風險壓力測試部分，今年度以氣候變遷所造成巨災（強烈颱風襲擊台灣本島）進行測試，測試結果整體產險業資本適足率為337.2%，淨值比為20.52%，高於法定最低標準，顯示我國產險業在氣候變遷之極端情境下，具備相當之韌性。
保險局強調，目前我國保險業整體資本適足率及淨值比情形仍屬穩健，金管會將督導保險業持續強化風險控管措施及健全財務結構，以因應環境的變化，充實承擔風險能力。