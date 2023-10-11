通膨壓力大！上班族跨縣市兼3職　車險保好保滿

像是薪水萬年凍漲的上班族阿丹，為了提升收入，只得身兼3職。因為工作都在不同地點，轉乘大眾運輸太耗時，為了搶時間，阿丹砸錢買了一部二手車；但身為新手駕駛的阿丹不諳路況及控車，擔心若發生車禍，不但會傷到愛車，人也有受傷的風險，到時候錢沒賺到反而賠了夫人又折兵，故遲遲不敢入手新車。朋友小安聽聞阿丹的煩惱，便以自己的故事鼓勵他，只要保對險，買新車也不用怕。
原來小安本身是跨縣市通勤族，曾在國道上遭飛來一把「奪魂鋸」撞上，但無奈「強制險」沒賠，還得自付維修費，讓原本捨不得額外保險的小安覺醒，不想再因小失大，加保了「第三人責任險」、「乙式汽車車體險」，從此放心上路。阿丹聽了豁然開朗，這才決定買下新車，並做了許多功課，除了「強制險」外，加保包括「第三人責任險」、「超額責任險」、「乙式汽車車體險」，讓保障更全面。
國泰產險專家補充，因「強制險」保障範圍不包含財損，如果是像阿丹這樣的即將購入新車的新手駕駛，加保「第三人責任險」，是補足「強制險」不足的部分，「乙式車體險」保障範圍涵蓋大部分車禍情景，包括火災、閃電、雷擊、爆炸、傾覆、拋擲物、墜落物、碰撞（自撞或車碰車碰撞皆賠，撞哪賠哪），若預算充足，則可投保「甲式車體險」，甲式除了「乙式車體險」保障外，還多了「第三者之非善意行為」，也就是一般不明車損的保障！
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若預算充足，高需求用車者還可考慮「超額責任險」，即便撞到超跑也不用擔心天價賠償。另外，國泰產險也建議通勤族可加保代步車相關條款，若車輛送修時，也有代車費用補償。
國泰產險線上投保不但享有「強制險」折扣，汽車現折330元，機車最高折扣215元，以及加購任意險再享87折優惠，還可抽萬元好禮；另外，沒時間找業務員也沒關係，國泰產險上網就能快速申辦；清楚好懂的介面，民眾5分鐘內即可輕鬆完成線上投保，也有智能客服阿發24小時在線解答。收到理賠申請後，國泰產險也能高效於一日內安排理賠專員服務，既省時也省荷包。