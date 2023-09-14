金鐘58／《台灣犯罪故事》入圍12獎項！遭質疑資格 文化部回應了
第58屆金鐘獎於今（14）日公布入圍名單，男星李銘忠以《台灣犯罪故事－生死困局》入圍「戲劇節目男主角獎」，薛仕凌則以《台灣犯罪故事－出軌》入圍同獎項，兩人將同台爭奪視帝，讓外界相當期待。而《台灣犯罪故事》今年總共入圍12個獎項，但卻遭網友質疑，為何明明是短集數單元劇，卻仍和其他連續劇類報名同獎項。對此，文化部影視局表示，《台灣犯罪故事》所有入圍獎項，皆符合戲劇節目報名規定。
記者賴禹妡／綜合報導
《台灣犯罪故事》入圍資格遭質疑，文化部影視局表示，依112年金鐘獎獎勵要點第三點規定，戲劇節目指公開播送或公開傳輸的各集節目加總後之播送或傳輸時間長度（不含節目特輯、花絮及廣告等）達480分鐘之連續劇。《台灣犯罪故事》劇集共12集，每集45至60分鐘，公開傳輸各集加總長度603分鐘，符合戲劇節目報名規定。
全劇主打「1個影集、4個單元」，由同一製作人、總導演統籌4個單元，製作階段亦啟用同一組主創，包含美術、造型、攝影、燈光等，以維持4個單元在同一調性與世界觀。因此以《台灣犯罪故事》全劇報名「戲劇節目」獎。至於個人獎及技術獎，則考量個人獎及技術獎目的，在獎勵優秀從業個人，依照要點規定，以加注各單元副標方式，分別報名戲劇類個人獎及技術獎項。
李銘忠與薛仕凌同時入圍視帝，他表示：「這消息感覺很夢幻很不可思議，從沒想過自己會有機會入圍金鐘獎，而且更榮幸能夠跟那麼多很傑出很出色的演員一起入圍，我現在的心情很激動很亢奮！哈哈哈！現在的心情無法用言語來形容！非常感謝評審的認同，謝謝《台灣犯罪故事》所有同事的努力和專業的共同創作，我才有這個動力和力量投入在角色『沈昌戎』。謝謝Disney+、Carol、Ben、紅豆及導演洪子烜，給予我機會和信任加入這個很棒的團隊！謝謝大家！」
李銘忠指出，在《台灣犯罪故事－生死困局》的拍攝中，讓他最難忘的莫過於跟一群很讚的演員一起創作，跟大家的對手戲讓他受益良多，整個拍攝過程心情都是很愉悅的，希望未來還有很多機會能跟大家再合作。薛仕凌得知入圍後，則回應：「謝謝觀眾，謝謝評審，謝謝團隊，謝謝作品。對於這一切，我感激且珍惜。」