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學霸星二代／李淳向爸看齊考進世界名校　不靠李安闖好萊塢演夯片

▲學霸父子李淳（左）和老爸李安都是畢業於紐約大學，各憑自身努力闖進好萊塢。（圖／翻攝李淳臉書）
▲學霸父子李淳（左）和老爸李安都是畢業於紐約大學，各憑自身努力闖進好萊塢。（圖／翻攝李淳臉書）

記者蔡依庭／綜合報導

33歲李淳是「台灣之光」李安次子，3歲就在老爸的第2部電影《囍宴》尬上一角，點燃他的表演慾。雖然頂著李安的光環，但李淳也很有出息，和爸爸一樣，是今年世界排名第23名的紐約大學的校友，專攻戲劇學系。擁有高學歷的他，畢業後學以致用在影視圈闖蕩，不靠老爸只靠努力，還演過好萊塢電影《醉後大丈夫2》。

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李淳謙遜有禮，努力在影視圈打拼。（圖／Nownews攝影中心）
▲李淳謙遜有禮，努力在影視圈打拼。（圖／Nownews攝影中心）
李淳不同於其他的星二代，爸爸李安是國際大導演，當眾人以為頂著台灣之光的兒子壓力極大，但他在眼裡：「李安就是我爸爸。」不當靠爸一族，是與他合作過的製作人給予的評價。李淳這輩子難逃與李安的連結，對於他來說或許也無所謂，因為他都是靠自己去爭取角色。他曾分享與爸爸切磋表演時，雖然李安會給他一些建議，但對李淳來說，當個演員，還是要自己摸索。

▲李淳（右）去年低調和彩妝師女友結婚。（圖／翻攝李淳FB）
▲李淳（右）去年低調和彩妝師女友結婚。（圖／翻攝李淳FB）
身教大於言教，從李淳身上可見。李安總給人文質彬彬的氣質，兒子李淳同樣謙遜有禮，並沒有公子哥的傲氣。李淳去年低調與大6歲彩妝師女友結婚，李安看著兒子成為有肩膀的男人感到欣慰，「我們都很低調，他們結婚我們都很高興，也祝福他們幸福」。

紐約大學（New York University，NYU）於1831年成立，是位於紐約市曼哈頓的研究型私立大學。主要的校區以華盛頓廣場為中心，是全美國境內規模最大私立非營利高等教育機構。NYU一直是美國頂尖大學，今年世界大學排行榜位居全球第23名、美國境內第18名。另外，最有趣的紀錄還有，NYU是全美拿過最多奧斯卡金像獎得主的大學。

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