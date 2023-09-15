比吃嘸龍蝦堡更悲傷的事　一頁式詐騙荷包大失血

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民眾小雯常在社群網站(臉書)瀏覽，看到臉書跳出知名連鎖跨國速食餐廳的一頁式廣告，裡面有雙層牛肉吉事堡+麥香雞+6塊麥克雞塊+中薯+2杯中飲只要49元，覺得很便宜立刻手刀下訂，跟著頁面的指示，輸入名字、手機號碼、電子郵件並確認提交後，再依據要求輸入信用卡卡號，並確認刷卡49元，結果立刻接到銀行簡訊通知付款成功，但幣別卻不是新臺幣，而是遠在中東的科威特第納爾幣，依據現在的匯率，1元科威特第納爾幣折合新臺幣103.62元，49元科威特第納爾幣折合新臺幣5077元，民眾傻眼之餘，也只能無奈報警申請信用卡公司止付。臺中警方提醒民眾瀏覽社群網站的時候一定要睜大眼睛，仔細核對，並認明知名企業的官方粉專，不要因為售價特別便宜或是限時限量銷售就急於提供資料或刷卡付款，絕對要多加查證。
臺中市政府警察局統計本(112)年8月份迄今受理28件知名連鎖速食餐廳一頁式網站詐騙案件，其中麥當勞最多有25件，肯德基也有3件，損失金額達新臺幣43萬餘元，提醒民眾若發現遠低於市價之商品務必詳加求證、提高警覺，如果在網路上發現疑似詐騙的一頁式廣告，可直接撥打110或165專線進行查證，避免遭到詐騙而造成財產損失。
台中市警局刑大經濟組提示：「一頁式廣告」常具有下列特徵，供民眾參考辨識：
1、網頁上無公司地址、客服電話，僅留電子信箱或通訊軟體帳號。
2、售價明顯低於市場行情。
3、號稱免運費、7天鑑賞期、可拆箱驗貨、不滿意包退等，
4、廣告底下留言都是正評，沒有負評。
5、僅能使用「貨到付款」或信用卡刷卡付款。
6、網頁大多粗糙不精美或夾雜簡體字。