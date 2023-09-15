打臉中市府！農業部還原「不給資料」經過：14日才來文問蛋流向
超思專案進口的巴西雞蛋爭議不斷，近期再傳出廠商洗選後誤標保存期限一事，引發各界擔憂，是否會將過期蛋吃下肚。台中市長盧秀燕近期指控，農業部拒將相關雞蛋流向訊息提供給各縣市。然而，農業部今（15）日透過新聞稿強調，從未拒絕提供地方政府相關資訊，僅是因為通過電話無法確認來電者身份，故請對方依程序索取資料。
記者林志怡／台北報導
為因應今（112）年年初、禽流感疫情造成的蛋荒，農業部實施雞蛋專案進口措施，其中資本額50萬的超思公司自巴西引入了逾6成的雞蛋，不過部分蛋品近期出現誤標有效日期的問題，引發各界擔憂。盧秀燕指稱，市府曾向中央索取專案進口巴西蛋的流向，農業部卻表示「不方便給」。她甚至有點動氣的說：「我不懂為什麼中央拒給、為什麼這麼保密！」
農業部說明，經查相關同仁，確實有接獲自稱是台中市食安處承辦人員的電話，通話時對方表示，希望了解進口雞蛋是否安全並索取相關資料，同仁回復則提到，專案進口雞蛋在邊境都通過防檢署與食藥署逐批檢疫檢查及食安檢驗合格後才能入境，政府都有嚴格安全把關機制。
至於對方所求相關資料一事，農業部解釋，因爲無法確認來電者的單位及身分，因此建議對方應依程序來函索取資料，從未拒絕提供相關資訊，且目前部方昨（14）日晚間才接獲台中市政府農業局來函、索取相關資料，將依程序辦理回覆。