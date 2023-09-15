房屋裝修糾紛害成家美夢心碎　被害者籲修法杜絕工程蟑螂

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C小姐遇到的狀況更離譜，好友的媽媽怕她被騙，介紹號稱有百名成員的裝修團隊給她。對方說要幫她的房子申請增建，她一口氣付清350萬元裝修費，但房屋表面裝潢敲掉後，對方說還要40萬元，被拒絕後就喊停工。C小姐因此被鄰居檢舉，都發局看了後說這就是爛尾樓，勸她別再付錢。
C小姐找技師工會鑑價，才知工程經費連一百萬都不到，要求對方就此打住，對方卻說要上法院、還恐嚇要讓她這輩子房子都蓋不起來，C小姐一查才知道對方名下沒有財產甚至還欠稅，還有《偽照文書》和《詐欺》前科。
一名受害者的父親，甚至因不堪頻繁出庭打官司身心俱疲，在法院的停車場猝死。多位受害者今（15）日在國民黨台中市立委參選人黃健豪、羅廷瑋、林家興、廖偉翔陪同下，控訴「工程蟑螂」的惡劣行徑。
羅廷瑋說，早在一年多前就想開記者會，後續一直接到陳情，受害者組成台灣裝修受害者援助協會，正準備申請立案，顯見案例真的非常多。林家興則表示，有紀錄的受害者高達135位，受害金額破億。廖偉翔批評這就是司法縱容，花費一生積蓄買房、裝潢，卻遇工程蟑螂詐財毀屋。黃健豪表示，這是有集團性、計畫性的詐騙，工程蟑螂鑽法律漏洞傷害民眾，不只詐欺錢財，甚至造成家破人亡，受害者卻只能打民事官司，呼籲政府正視問題，修法改革。
台中市政府法制局主任消保官何怡萱表示，建物裝修因工程內容複雜、施工期長且需相當費用，履約過程容易發生糾紛，建議消費者找有合格登記的業者、先瞭解業者評價及以前實績，雙方應簽訂書面契約，詳細載明施工項目、材料、施工方法、價格及工期，價金給付方式宜採分期付款，定明每期款項及給付條件。
法制局表示，中央主管機關訂有「建築物裝修的設計委託及工程承攬定型化契約書範本」可以參考使用。且正在研擬具有強制效力的定型化契約應記載及不得記載事項，未來讓消費者及業者有所依循。消費者與業者間如有發生消費糾紛，無法協調解決時，可向各地消費者服務中心提出申訴。
台中市都發局長李正偉指出，房屋增建須委託建築師或專業技師簽證，由合法營造廠施作，並非找裝修業者就可以，否則會以違章建築處理。對於管理部份，他表示一般室內裝潢不必向主管機關申請，但也容易引發糾紛，除了消費者簽約前打聽業者是否合法、口碑佳，他建議可以比照律師公會等團體，由裝潢公會訂立內規，嚴格規範會員的行為，可為消費者多一層把關。