w-inds. 11月台灣演唱會售票資訊公開！夏賢尚接力來台新莊開唱

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《w-inds. LIVE TOUR 2023 “Beyond”》台北站將於11月11月晚上6點在台北國際會議中心TICC舉辦，票價分為5880元、4880元、3880元、3680元、2880元五種，門票於9月20日中午12點在年代售票系統，以及四大超商啟售。
橘慶太表示：「這次巡演將以最新專輯《Beyond》為重點，演唱會上我們將會突破自我，也會是w-inds.史上跳最多舞的演唱會！我會大跳特跳、盡情的跳，出道至今22年了，我將挑戰跳出我有史以來最多的舞蹈，這將是一個很大的挑戰！」
夏賢尚2018年在韓國出道，不到半年的時間，就以獨特的聲音獲邀演唱電視劇《陽光先生》原聲帶，今出道5年的他已陸續為《如蝶翩翩》、《我的出走日記》、《浪漫速成班》等劇獻唱主題曲，至今累積高達58首創作歌曲；今年4月更發行首張專輯《Time and Trace》，他透露專輯中的同名主打歌，是他目前完成的最後一首歌曲，因為去年下半年他受到外公過世的影響，後悔過去沒花時間陪伴家人，「為什麼之前沒有常常去找外公呢？我到底做了什麼？」所以才將當時的心境寫成歌。
夏賢尚表示，曾聽到粉絲透露想要放棄人生，卻靠著聽他的創作曲〈燈塔〉才支撐活下去，激動表示如果被問到「是否有感到自豪的瞬間」，答案就是上述的反饋，夏賢尚也是依靠粉絲的鼓勵，一路撐到現在，所以他希望透過自己的歌曲，來傳達「無論如何，日子總是會有好轉的一天」的訊息。
夏賢尚將於11月24日晚上7點半在新莊Zepp New Taipei舉辦《Ha Hyun Sang 1st Mini Live & Fan Meeting in Taipei》，票價分為2980元、2380元、2180元、1980元，門票9月21日中午12點於KKTIX啟售。