天坑頻傳民眾嚇傻！土壤液化門牌查詢系統急改限額單日10萬筆
全台近日發生多起「天坑」事件，引發民眾對土壤液化的關注，「土壤液化潛勢查詢系統」查詢量是過往的10倍多，為確保民眾可以方便迅速掌握自家地質情形，經濟部中央地質調查所所長邵屏華證實，門牌號碼定位查詢限量已從「1日1萬筆」，提升到「1日10萬筆」。
記者鄭妤安／台北報導
近來台灣各地頻傳天坑事件，北市大直民宅塌陷還在善後，昨（14）日又在大同區赤峰街出現新天坑，引發民眾恐慌，也提升國人對於土壤液化的重視。「土壤液化潛勢查詢系統」過往多只有買房人士會使用，近期門牌號碼定位查詢量大暴增，相比以往差了約10倍之多。
地調所代理所長邵屏華接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，在天坑事件一樁接著一樁發生後，前兩天半夜3點即有高達2萬多次的紀錄，由於系統查詢限量僅「1日1萬筆」，但因湧入太多筆門牌查詢，甚至多次達到上限，為確保民眾可以方便迅速掌握自家地質情形，地調所馬上向內政部資訊中心申請，將土壤液化潛勢查詢系統的門牌限制提高至「1日10萬筆」。
他表示，當重大公共工程建設發生在有疑慮的區域時，地調所與環評案必定會提醒，不過地方開發的較小案件並不會匯報給地調所，民眾仍可透過地調所網站查詢。