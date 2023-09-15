足球／五人制聯賽轉戰風城開踢　雲豹加入日本門神、天晴力拼不敗

我是廣告 請繼續往下閱讀
本週比賽移師新竹體育館，這是新竹市體育館第一次舉辦五人制足球賽事，也為國內室內五人制比賽再跨出新的場館，對於推動FS1聯賽的中華五人制俱樂部聯盟是很重要里程碑。
16日(周六)下午1點首戰由桃園立青對海洋雲豹，前者不斷從泰國找來外援，後者則是加入一名前日本國家隊守門員村山竜三，讓戰力更加提升。今年41歲的村山竜三，2007年在日本五人制F聯賽的DEUÇÃO神戶俱樂部開啟職業生涯，並在2009-2011年間入選過日本五人制國家代表隊。村山在日本F聯賽舞台打拼了15年，去年離開Vasagey大分後還一度遠征義大利，也是日本五人制的傳奇門將之一。
今年首度舉辦的FS1，首屆共有4支隊伍參賽，且每支隊伍都需有一定資歷的外援加入，台北、新北和嘉義總計找來7位來自巴西、9位來自巴拉圭的球員，桃園則是和泰國俱樂部徵調好手，如今海洋雲豹也邀來前日本五人制資深門將村山竜三助陣，將使比賽更形激烈也更加國際化。
16日首戰將於下午1點由桃園立青靖成對決台北海洋雲豹，接著3點有不敗嘉義市天晴對決新北OKANE，17日首戰在1點台北海洋雲豹對上嘉義市天晴、3點桃園立青靖成對上新北OKANE。
FS1本季從8月12日到11月4日，將會進行18場例行賽，另外11月5日將在新北板橋體育館舉行國際交流日，當日將進行3場比賽，分別由越南FC聯隊面對印尼FC聯隊，FS1外援聯隊對決中華代表隊，還有泰國國際移工交流冠軍賽。12月23、24日則是進行台日交流賽，日本聯隊將來台獻技，12月30、31日則是進行FS1季後賽，將決定首屆FS1冠軍誰屬。