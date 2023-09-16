內幕／賴佩霞出馬！民進黨同樣「下巴掉地上」　評郭台銘玩真的

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郭台銘對於副手人選保密到家，先前僅透露是女性，「能力比我強、愛心比我強、全民共識凝聚力比我強」，也引發外界好奇，包括台積電創辦人張忠謀妻子張婌芬、金管會前副主委李紀珠，甚至連「台灣第一名模」林志玲都被傳是副手人選。
如今郭台銘副手人選出爐，不少人評論認為是「傑出的一手」，更打趣稱郭台銘的「主流民意大聯盟」率先成功整合公正黨，外界預期國民黨總統參選人侯友宜試圖透過訪美來拉抬民調，但昨日啟程出訪新聞，消逝在賴佩霞流量中，縱使後續衍生出賴佩霞學歷、國籍爭議，但仍持續霸榜熱門新聞。
對於賴佩霞參選，民進黨對外回應表示，歡迎每一位對國家未來發展有想法的人參與這場大選，也期待帶動更多更好的政策理性討論。尊重也相信是可敬、可以期待的搭配組合。而據了解，民進黨在郭台銘宣布副手前進行例行輿情會議，直到8時30分記者會開始後，黨高層全程緊盯，等到公布副手那一刻，與會人員反應無不「下巴掉地上」。
據悉，在輿情會議中，黨高層皆認為人選有亮點，並隨即定調這同樣是國民黨的家務事，與郭台銘當初參選般相同，將貫徹「四不」原則，不涉入、不評論、不參與與不嘲諷，另評估郭台銘秀出賴佩霞底牌，這下是正式宣告「玩真的、玩到底」，另方面也質疑賴佩霞的溝通能力，是否有辦法整合柯侯。
在賴佩霞出線後，民進黨公職僅有少數人針對其部分發言包括「一例一休」、「外資不來台」進行評論外，並未對其雙重國籍與學位問題提出質疑。全因黨中央早已下達指令，畢竟主帥賴清德持盈保泰，民調仍保持安全領先範圍，另期許郭台銘持續瓜分藍白選票，才是上策。
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