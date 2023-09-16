工會批中華快遞沒誠信協商　王國材：請郵政公司更有耐心溝通

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中華快遞工會理事長陳宏春直言，「談了7個月，協商了4次，每次都說要送董事會，我們也沒有多要，這三年的績效獎金平均都有兩個月，但公司只打算賺錢，卻完全沒有要負起該有的責任，有關現行勞動條件、績效獎金的保障，公司都不斷的推託、拒絕，希望公司應該要好好誠信協商」。
中華快遞工會理事曾競模表示，他是被打壓的工會幹部，今天他從南部上來，就是因為多次協助南部會員發聲，在協助南部會員連署周建儒不適任後1個月，自己原本跟公司談好的路線與上下班時間就被調動了，「公司對於主任的不適任案也是擺爛不處理，希望公司可以聽到員工的心聲，不要讓主任欺壓員工」。
中華郵政公司郵務處副處長王世文代表交通部接陳情，表示交通部與中華郵政公司都了解情況，希望快遞公司能盡快協商出合理的薪資制度。20日快遞公司將召開董事會，。
快遞工會強調，不誠信協商、打壓工會幹部的公司治理方式，交通部、郵政公司不處理，就是逼工會再度抗爭與罷工，並表示再不撤換高雄辦事處不適任的主任，就要再去找高雄市長陳其邁抗議。
對此，王國材則說，主要是團體協商簽訂有些不順利，要經過很多的討論，會請中華郵政公司更有耐心，也會站在員工福利立場，以多照顧勞工為主繼續溝通。