高橋一生來台灣抓中藥治病：沒健保好貴！大方公開此生最怕的女人

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聊到對台灣的印象，高橋一生為乾眼症所苦，所以上次來台時有去看中醫，抓了2袋2個月的藥，他說：「聽說中藥材對眼睛好，台灣可以用健保給付，所以藥物很便宜，但醫生說若是外國人買的話會很貴，特別提醒我，結果價錢真的有點貴。」好在藥效不錯，乾眼症症狀因此得到改善。
電影中有出現真實的蜘蛛，問及高橋一生是否有害怕的生物，蜘蛛、蟑螂或是媽媽，他聽完題目後疑問：「媽媽應該不算是生物吧？」更自言自語說：「但媽媽真的是滿可怕的。」並透露本身熱愛爬山，若山中出現熊、山豬、猴子等野生動物的聲音，會感到毛骨悚然；他也很謝謝靠著拍戲克服對蜘蛛的恐懼。
該電影以法國巴黎為舞台，高橋一生覺得不管是巴黎風景或是居民，2者都十分浪漫，他分享拍片時有請法國工作人員的太太當臨演，「她要演在我跟女主角講話時，後面走過去的路人，實際上的演出，她卻在後面的橋上跳起舞來，我們沒CUE她，就請她再演一遍走過去。現場的跳舞我們也有討論，因為在巴黎這浪漫的地方，跳舞也不會很奇怪，滿自然的，所以覺得法國巴黎的人面對表演，竟能夠把自己的一部分想辦法融入表演上，這表演上的自由心態很純粹，我也很尊重，法國有這樣風土民情，心裡想做、試一次看看的心態我滿感動的，我也想要成為這樣的演員」。
高橋一生提到，法國人在表演上與日本不同，日本也比較制式，很難放入太多自己的想法，導演渡邊一貴就補充：「雖然看起來很浪漫，但她在後面跳得太明顯了，所以那個鏡頭我沒有用。」高橋一生表示因為這部片學了法文，未來有機會的話也想挑戰中文演出，「我會再請教怎麼說才比較自然，不要有聲音跟尷尬的感覺」。