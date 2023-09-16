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高橋一生來台灣抓中藥治病：沒健保好貴！大方公開此生最怕的女人

▲高橋一生5年前來台時，有抓中藥回去治療乾眼症；這次再訪寶島終於吃到芒果冰。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲高橋一生5年前來台時，有抓中藥回去治療乾眼症；這次再訪寶島終於吃到芒果冰。（圖／記者鄭孟晃攝）

記者陳雅蘭／台北報導

日本導演渡邊一貴、高橋一生來台宣傳電影《岸邊露伴在羅浮》，2人今（16）日在台舉辦記者會，這趟也是高橋一生相隔5年再來台，他這次如願品嚐到5年前沒吃到的滷肉飯、芒果冰，還透露上次來台時有去看中醫，抓了2袋中藥治乾眼症，但因為沒有健保給付的關係，藥材價格偏貴，好在藥效顯著，錢沒有白花。高橋一生也分享比起拍電影時碰到的蜘蛛，覺得「媽媽比較可怕」。

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▲日本導演渡邊一貴（左）、高橋一生來台記者會。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲日本導演渡邊一貴（左）、高橋一生來台記者會。（圖／記者鄭孟晃攝）
高橋一生5年前曾來台工作，當時他透露想吃滷肉飯跟芒果冰，這趟寶島行終於圓夢，十分感謝工作人員帶他逛夜市。高橋一生透露這趟沒特別練習中文，但台灣粉絲有教他「一生愛你」，結果一說完獲得熱烈迴響，他笑說一聽就知道意思，高橋一生也跟記者現學現賣，一口氣說完「大家好，我是高橋一生，一生愛你」，甚至加碼補說「我愛你」，聽到「我愛你」是表達愛意的意思後，頻頻跟媒體致謝。

聊到對台灣的印象，高橋一生為乾眼症所苦，所以上次來台時有去看中醫，抓了2袋2個月的藥，他說：「聽說中藥材對眼睛好，台灣可以用健保給付，所以藥物很便宜，但醫生說若是外國人買的話會很貴，特別提醒我，結果價錢真的有點貴。」好在藥效不錯，乾眼症症狀因此得到改善。

▲高橋一生來台記者會。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲高橋一生曾來台看中醫。（圖／記者鄭孟晃攝）
電影中有出現真實的蜘蛛，問及高橋一生是否有害怕的生物，蜘蛛、蟑螂或是媽媽，他聽完題目後疑問：「媽媽應該不算是生物吧？」更自言自語說：「但媽媽真的是滿可怕的。」並透露本身熱愛爬山，若山中出現熊、山豬、猴子等野生動物的聲音，會感到毛骨悚然；他也很謝謝靠著拍戲克服對蜘蛛的恐懼。

該電影以法國巴黎為舞台，高橋一生覺得不管是巴黎風景或是居民，2者都十分浪漫，他分享拍片時有請法國工作人員的太太當臨演，「她要演在我跟女主角講話時，後面走過去的路人，實際上的演出，她卻在後面的橋上跳起舞來，我們沒CUE她，就請她再演一遍走過去。現場的跳舞我們也有討論，因為在巴黎這浪漫的地方，跳舞也不會很奇怪，滿自然的，所以覺得法國巴黎的人面對表演，竟能夠把自己的一部分想辦法融入表演上，這表演上的自由心態很純粹，我也很尊重，法國有這樣風土民情，心裡想做、試一次看看的心態我滿感動的，我也想要成為這樣的演員」。

高橋一生提到，法國人在表演上與日本不同，日本也比較制式，很難放入太多自己的想法，導演渡邊一貴就補充：「雖然看起來很浪漫，但她在後面跳得太明顯了，所以那個鏡頭我沒有用。」高橋一生表示因為這部片學了法文，未來有機會的話也想挑戰中文演出，「我會再請教怎麼說才比較自然，不要有聲音跟尷尬的感覺」。

▲日本導演渡邊一來台記者會。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲導演渡邊一貴第一次來台灣，吃了很多美食。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲高橋一生來台記者會。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲高橋一生示範手指體操。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲高橋一生來台記者會。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲▼高橋一生覺得媽媽比蜘蛛更可怕。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲高橋一生來台記者會。（圖／記者鄭孟晃攝）
 
▲高橋一生來台記者會。（圖／記者鄭孟晃攝）
 

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