高雄男不爽噪音當孩面殺父母！技師曝水錘效應恐錯怪 管理員哭了
昨（15）日高雄苓雅區發生震驚全台兇殺案，住13樓的63歲吳姓兇嫌疑不滿樓上噪音，竟趁樓上小孩準備出門上學之際，衝進對方家中砍殺14樓住戶羅姓夫妻致死，死者就讀大班、小一的兒子全程目擊，還跑下樓求救「我爸爸媽媽被殺了」，吳男凶狠行徑令人髮指，兩名稚子反應也讓人心碎。土木技師表示，來自上方「咚咚咚」的噪音可能是水錘效應，猜測兇手怪錯人了。
記者黃韻文／綜合報導
新北市土木技師公會理事長賴建宏表示，舊大樓常會遇到「水錘效應」問題，當馬達老舊會產生震動聲，或是吸收器故障，在開關水龍頭或熱水器時，管線壓力無法釋放，水流推擠空氣會發出「咚咚咚」噪音，導致樓下住戶常誤會是樓上鄰居用重物敲擊地面。
該棟大樓也有住戶受訪表示，住在社區20多年，日夜幾乎都能聽到「咚咚咚」低頻敲打聲。而過去曾幫兇嫌與死者協調糾紛的大樓管理組陳組長，今（16）日接受媒體採訪一度落淚，認為死者夫妻兩人很冤枉，過去兇嫌就曾投訴樓上有噪音，但當時死者表示出去玩不在家，還為此感到委屈，沒想到如今發生憾事。
水錘效應（Water Hammer）是指水在管線中流動時，遇到住戶開、關水時，瞬間造成管線內壓力上升，水流因物理慣性，讓水壓與空氣撞擊管壁，發出聲音就像重物落地或撞擊，尤其深夜聽起來更明顯。
過去新竹就曾有兩名工程師，買下竹北豪宅24樓頂樓戶當鄰居，卻遇上「水錘聲」困擾，兩人合資30萬元找專家測量，發現平均6小時就有35次，噪音超過60分貝，怒向建商提告，法官最後判建商各賠兩人110萬。