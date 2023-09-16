台灣之光！簡子勇奪魔術界奧斯卡梅林獎 相隔13年亞洲唯一獲獎者
「台灣線上魔術大會 OMG」由簡子製造主辦，簡子製造負責人簡子被譽為台灣魔術之光，身爲魔術師的他，上個月正在亞洲舉辦巡迴講座時，通知榮獲2023魔術界奧斯卡梅林獎，亦稱為「世界魔術傑出貢獻獎」，特別飛往美國拉斯維加斯，獲頒對魔術師的最高肯定與殊榮「梅林獎」（Merlin Award），他也是台灣相隔13年後，亞洲唯一獲獎者。
記者楊穎軒／綜合報導
簡子不只是亞洲唯一的獲獎者，也是繼劉謙2010年得獎後，相隔10幾年，才又有台灣魔術師榮獲「最佳原創魔術貢獻獎（Most Original Magician）」。這個獎項代表對簡子在魔術原創性上的最高認可。簡子希望透過免費線上直播魔術的方式，串連全台灣喜愛魔術的觀眾與愛好者，交流精進並傳承更優秀的魔術，因此耗費心力一手打造「第五屆台灣線上魔術大會OMG」。
「台灣線上魔術大會 OMG」自2020年開始舉辦第一屆，至今已邁入第五屆。總共邀請36位世界級魔術大師線上表演與開講，歷屆線上報名人數，已累積超過上萬人共襄盛舉，參與活動。今年共邀請了10位魔術大師擔任講者，除了名聲享譽國際的劉謙、西里爾、林良尋之外，還有YouTube高達460萬訂閱的法國魔術師澤維爾．莫蒂默（Xavier Mortimer）、榮獲美國「年度魔術效果獎」的台灣魔術師黃弈磬等人。10位嘉賓將於9月17日上午10點起閃耀登場，這也是劉謙首度與恩師坂井弘幸同框，兩人將同場競技，一公布便引發不少話題與關注；其他魔術師也準備了神奇魔術表演和教學要精采呈獻。
除了線上魔術大會之外，週六（9月16日）晚間8點將率先舉辦《開幕魔術晚會》，齊聚6位獲獎魔術師帶來各自的拿手絕活，陣容如下，甫獲魔術界奧斯卡梅林獎的台灣之光「簡子」、藝術自由日首獎得主「周瑞祥」、日本女魔術師「蘇西」（Suzy）、心靈魔術冠軍「殷欣」、韓國魔術鬼才「都杞炆」，以及壓軸表演者，來自阿根廷的世界牌王「亨利．伊凡斯」（Henry
Evans）。