休傑克曼離婚！粉絲崩潰喊不再相信愛情　夫妻最後一次同框照曝光

2PM玉澤演因為臭豆腐跟台妹吵起來！衝出去抱住女生　畫面也太MAN

▲2PM成員玉澤演在台北舉辦見面會，跟粉絲抱抱、自拍樣樣來。（圖／讀者提供）
▲2PM成員玉澤演在台北舉辦見面會，跟粉絲抱抱、自拍樣樣來。（圖／讀者提供）

記者陳雅蘭／台北報導

南韓「二代團」2PM成員玉澤演今（16）日下午5點在TICC舉辦《2023 OK TAECYEON in TAIPEI : SpecialTY》粉絲見面會，中文實力相當好的他，不但用中文與台下對談，還因為「要不要吃臭豆腐」的問題，以中文跟歌迷鬥嘴，場面十分歡樂。玉澤演還為了達成粉絲的願望，直接衝到舞台下大力擁抱粉絲，羨煞周邊人群，現場尖叫聲不斷。

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▲玉澤演發誓下次來台，一定會吃看看臭豆腐。（圖／讀者提供）
▲玉澤演發誓下次來台，一定會吃看看臭豆腐。（圖／讀者提供）
玉澤演表演完《Magic》、《Anyway》後，直接用中文撐場並自我介紹：「哎喲～大家好，我是玉澤演，非常高興見到你們，這段時間我認真準備的粉絲見面會，我的《SpecialTY》將從今天在這個地方，台北對，能在台北非常高興，能夠在看到HOTTEST們（粉絲名），非常幸福。在開始之前，先跟各位介紹一下會一同協助我的MC，讓我們有請MC DJ SO WHAT！」

問及想對15年前的自己說什麼？玉澤演苦惱許久，露出一言難盡的表情說：「我會告訴他樂透的號碼。不過，我不會因為經過15年，因為這都是珍貴的經驗，所以不會特別說碰到什麼事情、會怎樣怎樣，要他去做改變。」

▲玉澤演看得懂繁體字，中文實力驚人。（圖／讀者提供）
▲玉澤演看得懂繁體字，中文實力驚人。（圖／讀者提供）
其實玉澤演曾於2019年單獨來過台灣，拍攝擔任觀光大使的影片，他當時初嚐芒果冰後念念不忘；今年3月來台時本來想吃，發現不是當季水果吃不到，玉澤演表示：「所以這趟我要吃到再回去！」粉絲則推薦他吃臭豆腐，玉澤演用中文說：「還沒吃過，但是我想試試看！」接著表示：「我上次來有去夜市走一走，經過的時候聞到了強烈的味道，我問了工作人員是什麼，知道是臭豆腐後，因為我當時吃太多飯了，所以沒辦法挑戰。」豈料全場作勢嫌棄，玉澤演連忙解釋：「是真的，我那時候吃太飽，我會再挑戰的，但不是這次！」甚至還說中文「假的假的」、「我不信你」質疑粉絲的推薦，相當幽默。

玉澤演的中文實力意外好，都看得懂粉絲的繁體中文便條紙，其中一張寫著「看著你笑總是可以溫暖我，如果可以，茫茫人海，一眼相遇，希望可以看到2PM COME TAIWAN LOVE YOU」，全場粉絲等他唸完後發出讚嘆聲，結果玉澤演說：「好，但這是什麼意思？」、「等等這是歌詞吧？」、「沒聽懂，什麼意思」，原來他的程度僅止於說跟讀，笑翻全場。

玉澤演還抽到一張寫著抱抱要求的便利貼，他依舊不懂意思，全場歌迷則頻頻高喊「不行」，他用中文問：「但是，這是什麼意思？為什麼要說不行？」得知是抱抱後，玉澤演立即衝到幸運粉絲的面前，用力緊緊抱住對方，甚至激烈的左右搖晃，羨煞其他歌迷。

柯震東、宋芸樺主演的電影《月老》在韓國很受歡迎，玉澤演晚間特別準備《如果可以》的表演，他也早把歌詞牢記，全程緊閉眼睛歌唱，十分沉浸在歌詞意境中。此外更帶來《Toc Toc Toc》、《Promise》、《香檳》、《Jump》等歌之外，最後他帶來2PM的金曲《Hands up》表演，掀起歌迷滿滿回憶殺。

▲玉澤演昨（15日）晚到大佳河濱公園慢跑，開心PO照打卡。（圖／玉澤演IG）
▲玉澤演昨（15日）晚到大佳河濱公園慢跑，開心PO照打卡。（圖／玉澤演IG）

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