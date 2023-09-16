竹塹特產節首攤是房仲公會！李正皓：新竹市所有怪事都跟建商有關
新竹市府工商發展投資策進會今（16）明兩日舉辦「竹塹特產節」來推銷在地特產，只是現場沒有「米粉公會」卻有「房仲公會」，被指有炒作不動產疑慮，新竹市府對此回應，以「公益」出發設攤宣導交易安全，卻遭不當連結不動產炒作深表遺憾；政治評論員李正皓也指出「我曾說，新竹市所有的怪事，繞到最後一定跟建商有關。」
記者林莞茜／綜合報導
李正皓在臉書上發文表示，最近又有一件怪事，今天、明天是新竹市政府舉辦的竹塹特產節貢丸米粉篇的日子，但昨天竟然新竹市米粉商業同業公會理事長鍾淑鈴以公會名義發出聲明：今年的米粉節因與市政府工策會會議末能達成共識所以缺席今年的活動。
李正皓也玩味詢問「竹塹特產節沒有米粉，那有什麼？大家猜猜看。」，接著指出，竹塹特產節攤位平面圖明明白白的標示，竹塹特產節天字號第一攤：新竹市不動產仲介經紀商業同業公會，讓他不禁表示「高虹安上任後，新竹的特產不是米粉，是建商，懂？」
李正皓還說，更有趣的是，在竹塹特產節記者會上，唯一有穿背心且露出全名的人叫李天保，而他職位為新竹市不動產仲介經紀商業同業公會常務監事，代表公司是美嘉綸建設，至於記者會上左邊數來第三位則是不動產仲介公會的理事長，宋文欽，鴻磐不動產負責人。
李正皓直呼「高虹安真的厲害」，竹塹特產節第一攤的特產是建商，竹塹特產節記者會八個特產代表有兩個是建商代表，佔四分之一」，諷刺地表示「新竹改變ing，讚！」