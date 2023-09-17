學霸星二代／李淳不靠李安闖蕩影視圈 ØZI一出道就得金曲新人
演藝圈中，許多明星家長教育出品格好、學業優秀的星二代，不少星二代選擇追隨父母的腳步，踏入演藝圈。《NOWnews今日新聞》盤點「學霸星二代」，不只會念書，又能在演藝圈闖出一番成績，包含Angie、ØZI、趙又廷、李淳，還有歐陽娜娜。
記者薛羽彤／綜合報導
ØZI是資深歌手葉璦菱與攝影師陳文彬的獨子，從小就學習許多樂器，包含古典鋼琴、小提琴、吉他、貝斯等都難不倒他。ØZI從14歲時開始創作英文詞曲，在2015年時考上了美國伯克利音樂學院，因為當時的老師希望他快點出道，展現他的才華，所以他只讀了一學期，就休學入伍。ØZI於2018年推出個人首張專輯《ØZI: The Album》，並獲得了金曲獎「最佳新人獎」殊榮。
李淳是「台灣之光」李安次子，是今年世界排名第23名紐約大學的校友，專攻戲劇學系。擁有高學歷的他，畢業後學以致用在影視圈闖蕩，雖然頂著「李安兒子」的光環，壓力不小，但李淳不靠老爸憑藉自身努力，演過《目擊者》、《陪你很久很久》等多部電影，甚至還演過好萊塢電影《醉後大丈夫2》，默默在影視圈耕耘，累積作品。
趙又廷是資深男星趙樹海的兒子，成長過程中學業成績相當優異，2007年畢業於維多利亞大學社會科學系經濟專業。趙又廷一出道就在《痞子英雄》中飾演男主角，精湛演技及帥氣長相讓他瞬間爆紅，更一舉奪下第44屆金鐘獎戲劇節目男主角獎，成為金鐘獎視帝。之後在《艋舺》、《狄仁傑系列》、陸劇《三生三世十里桃花》等劇擁有亮眼表現。
歐陽娜娜是歐陽龍與傅娟的二女兒，歐陽娜娜從小就接受專業音樂教育，12歲就創紀錄開了個人演奏會，成為台北國家音樂廳有史以來年紀最小的獨奏家。歐陽娜娜考上美國柯蒂斯音樂學院、伯克利音樂學院，最後她選擇就讀伯克利音樂學院，成為王力宏等明星的學妹。歐陽娜娜年紀輕輕就被相中踏入演藝圈，演出《北京愛情故事》、《破風》等多部戲劇。2019年，她被《富比世》雜誌以「台灣音樂家、演員」的身分，入選為「亞洲10大領域30位30歲以下傑出青年」。
Angie是綜藝大哥陽帆和老婆劉景莊（Julie）的愛女，不僅長相標緻、有副甜美歌喉，還是同時考上美國紐約大學（NYU）和加拿大溫哥華英屬哥倫比亞大學（UBC）的女學霸。Angie最後選擇到UBC就讀，不過只讀了一年，2018年下半年被蕭敬騰經紀人Summer相中，暫停大學學業，返台追逐星夢，今年6月她發行同名EP，正式進軍樂壇。