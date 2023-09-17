MLB／金鶯睽違7年重返季後賽只差最後一步 陳偉殷曾兩度參與
美國職棒大聯盟（MLB）巴爾的摩金鶯今（17日）主場迎戰坦帕灣光芒，在Grayson Rodriguez主投8局無失分的帶領之下，加上Gunnar Henderson繳出猛打賞，貢獻3分打點，終場以8：0擊敗光芒，拿下關鍵勝利，晉級季後賽魔術數字只剩下1，最快18日就能取得睽違7年的季後賽門票。
記者路皓惟/綜合報導
金鶯隊拿下勝利之後，也終止本季最長的4連敗，先發Rodriguez表示，「我們從來沒有遇到過這樣的低迷狀態，但我覺得大家的態度都沒有改變，每個人都仍然有信心能夠贏得比賽。」
金鶯贏得這場關鍵勝利之後，以戰績92勝56敗領先光芒1場勝差，同時也確定取得對光芒的對戰優勢，即便未來最終兩隊戰績相同，金鶯隊能將贏得美聯東區冠軍；明（18日）金鶯與光芒四連戰的最後一場，只要金鶯獲勝，就將確定晉級季後賽。
金鶯隊上一次打季後賽已經是2016年，該年他們在美聯外卡戰不敵多倫多藍鳥遭到淘汰，至於前一次在分區封王已經是2014年，當年金鶯以96勝66敗，5成93勝率奪美東區冠軍，並一路殺進美聯冠軍戰，但最後遭皇家隊四戰橫掃出局。值得一提的是，當時台灣左投陳偉殷還在陣中，並在美聯冠軍戰G3先發，主投5.1局被敲7安打失掉2分承擔敗投。