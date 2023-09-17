MLB／大谷翔平本季提前報銷！即便9月完全休戰 照樣締造超神紀錄
美國職業棒球大聯盟（MLB）洛杉磯天使將大谷翔平放入傷兵名單後，本季確定提前結束。儘管如此，大谷仍創下一項大聯盟紀錄。根據美媒報導，大谷翔平本季勝場貢獻值（WAR）達到10.0，而且他僅出賽135場，這是除了投手之外，在全大聯盟中WAR值超過10的球員中最少的出賽場次。
記者路皓惟/綜合報導
大谷翔平自3月的世界棒球經典賽（WBC）以來，一直在投打方面表現出色，帶領日本隊贏得了第3座冠軍。在洛杉磯天使隊，他不僅以44支全壘打領先美聯，並繳出打擊率.304、95分打點和攻擊指數（OPS）1.066的出色表現。
作為投手，大谷翔平繳出10勝5敗、防禦率3.14成績單，並投出164次三振。不過，他在8月被發現右肘尺側副韌帶（UCL）撕裂傷，宣告本季將不再以投手身份登板。然而進入到9月，大谷在一次打擊練習中傷到右側腹斜肌，連續缺席了11場比賽。
根據「ESPN Stats & Info」數據顯示，儘管大谷翔平在賽季最後一個月幾乎是完全休戰，但仍以勝場貢獻直10.0結束本賽季。值得一提的是，他僅出場135場比賽，這是除投手外達到WAR 10以上的大聯盟球員中是出場次數最少的一位。