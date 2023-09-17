MLB／大谷翔平近日就會開刀 最快明年春訓以打者身分歸隊
美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯天使日籍二刀流好手大谷翔平，因右手肘尺側副韌帶（UCL）撕裂，自8月底缺定不再以投手身分登板，同時因右腹斜肌傷勢，宣告本季提前報銷。天使總管Perry Minasian今（17日）在記者會透露，大谷近期準備接受生涯第二度的Tommy John手術。
記者路皓惟/綜合報導
《華盛頓郵報》在一篇報導中指出，如果大谷選擇接受Tommy John手術，他可能會希望盡快完成手術，以順利盡快回到球場。該文章中提到，費城人強打Bryce Harper去年11月接受Tommy John手術，僅花160天就回到賽場，寫下TJ手術最快回歸之路，堪稱是「勞工之光」。
如果大谷翔平的復健時間跟Harper一樣短，那他最快將於明年春訓結束之後，就能以打者身分歸隊，不過大谷不單只想擔任打者，他的目標還是以二刀流身分回歸，因此他將需要更多時間來恢復。
針對是否動刀治療手肘，大谷這段時間一直尋求第二意見，目前經紀人並未透露大谷將採取何種治療方式，若選擇修復手術而非TJ手術的話，僅需9到10個月的修復期，比起Tommy John手術恢復時間至少快7到8個月。
《The Athletic》資深記者Ken Rosenthal指出，第二次接受TJ手術通常會更複雜，復出時間也比以往更久，而且風險也大，有醫生就表示，如果大谷選擇再次進行TJ手術，下個賽季可能要放棄專職打者，必須好好養傷。