邊境牧羊犬化身「最強舉球員」！稱霸各大排球場 人類對手全慘敗
狗狗不光是人類最忠實的夥伴，竟然還可以成為最強對手！近期在國外，就有一隻邊境牧羊犬走紅，因為牠在沙灘足排球場上化身「最強舉球員」，殺翻人類對手稱霸，許多影片曝光，也讓牠圈粉無數。
記者潘毅/綜合報導
25歲巴西男子羅德里(Gustavo Rodrigues) 是一位體育老師，同時也在當地社區、學校不斷推廣「沙灘足排球」這項運動，而牠在2021年8月時，與剛誕生的邊境牧羊犬弗洛基（Floki）邂逅。
在剛出生幾個月時，弗洛基就展現出聰穎的特質，更喜歡用頭頂氣球到空中這個遊戲，這讓羅德里靈機一動，等到弗洛基越來越大後，逐步改用較大的軟球訓練、最後也用上了足排球，到了牠8個月大時，弗洛基已經是一個出色的狗狗舉球員了！
自此後弗洛基的舉球技巧不斷精進，到了現在更可以與主人組成一隊，在當地的各大球場打遍天下無敵手，羅德里也笑稱：「弗洛基的足排球技術比很多人類都還強」。
羅德里平時也常常將一人一狗在足排球場上的表現發上IG，截至目前已經斬獲32萬多名粉絲，許多人也紛紛誇讚弗洛基：「弗洛基好厲害！邊境牧羊犬真的太聰明了」、「邊牧聰明到牠們做出什麼，我都不會感到意外」、「比我還厲害，我一下都接不到」、「好出色的舉球員，對方完全無法得分耶」、「最可愛的夥伴，最可怕的對手」。