2023光織影舞 多巴胺穿搭來嘉「粉」時尚

今年10月嘉義市「粉」不一樣!!「2023光織影舞」光影藝術展跨界結合時尚設計，將於9月29日至10月10日每日晚上6時到10時 (市集下午4時開始)，在北香湖公園「粉」墨登場，今年除了增加粉紅市集之外，還有大玩粉色系Dress code主題趴，嘉義市政府邀請全國各地的朋友們，活動期間在嘉市好旅行臉書，分享精采活動穿搭照，就有機會獲得限量100張的四季大白熊一卡通票卡，還有人氣啦啦隊女神林襄的親筆簽名限量款。今年秋天讓嘉義市北香湖公園成為中秋全台最大時尚伸展台。
記者黃敬堯/嘉義報導
嘉義市觀光新聞處處長張婉芬表示，隨著疫情的結束，把「快樂」穿上身的多巴胺穿搭一定是最佳的選擇。多巴胺穿搭（Dopamine Dressing）最早出現在2020年，由美國時尚心理學家Dawnn Karen所提出，認為透過明亮鮮豔的色彩打扮，能讓大腦刺激快樂物質「多巴胺」分泌。該活動特別挑選粉紅色為主視覺，舉辦粉色Dress code主題趴活動，粉色穿搭參觀光織影舞，絕對是釋放多巴胺最好的方式。
嘉義市觀光新聞處特別邀請到嘉義大學行銷管理研究所6位學生們，運用時下年輕人獨到的眼光與品味，分享他們如何透過平價的服飾與配件，穿出潮流、時尚與品味，讓您成為「光織影舞」展場中最吸睛的粉色巨星。
嘉義大學教授蕭至惠表示，感謝市政府提供這麼難得的機會，讓學生們在鏡頭前大方地展現自我，除了呼應活動主題之外，也能讓學生們結合創意與課堂所學，成為籌辦嘉義市重要活動的一份子，從中汲取到寶貴的經驗，也肯定嘉義市政府辦理年度活動時能不斷地求新求變，不落窠臼力求突破的創新精神。
觀光新聞處表示，「光織影舞」活動接連榮獲「美國紐約設計獎」及「謬思設計獎」等國際大獎，本次展期期間天天都有粉紅主題市集「DEAR MOON MARKET」，市集特別邀請人氣冰淇淋品牌「蜷尾家」、日本名店生吐司「嵜本SAKImoto Bakery」等超過60家特色商家進駐，也為此次活動推出獨家限定粉紅商品，歡迎各位朋友們參考。