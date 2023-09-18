MLB／大谷翔平有可能轉戰道奇　Kershaw曾看他不爽：浪費大家時間

MLB／大谷翔平提前報銷仍穩拿美聯MVP　美媒：他的傷並不影響結果

▲洛杉磯天使隊球星大谷翔平本季提前報銷，但美媒認為這並不影響他拿下美聯MVP。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯天使隊球星大谷翔平本季提前報銷，但美媒認為這並不影響他拿下美聯MVP。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

日籍二刀流球星大谷翔平因右手肘尺側副韌帶撕裂，投手身份提前關機；近期又因右腹斜肌傷勢進入10天傷兵名單，本季確定報銷。對此，外界一些人開始討論他的傷勢是否會影響他美聯MVP領先者的地位，對此CBS記者Matt Snyder直言這根本無須擔心。

我是廣告 請繼續往下閱讀
大谷翔平本季的最終數據為：打擊三圍0.304/.412/.654（183 OPS+）、151支安打、26支二壘安打、8支三壘安打、44支全壘打、95分打點、跑回102分和完成20次盜壘。此外，他在投手丘上的戰績為10勝5敗，防禦率3.14，WHIP 1.06，三振167次，而在132局中僅被上壘55次。

本季，大谷翔平以10.1 WAR領先於大滿貫賽，最接近他的是Mookie Betts的8.1分；美聯方面，Corey Seager以6.7分排名第二，可說是相當懸殊的和其他球員拉開了一個層級。

大谷也在全壘打數方面領先聯盟，他的得分排名第2，打點有機會保持在前10名；打擊率前5，並且他有機會在上壘率、長打率和OPS上領先群雄。這一切都來自一位全明星級的投手。

Snyder因此豪言，「毫無疑問，大谷無疑是 2023 賽季最好的棒球運動員。」對於反對這的意見，他認為棒球比賽不像籃球比賽可以一個人統治整場，所以最好的球員無疑就是最有價值的球員；另外，和大谷競爭美聯MVP的最有力人選是Seager——一名好球員，也打出一個非凡的賽季，但無法和大谷本季的表現相提並論。

之後，Snyder也表示出場數不該成為大谷失去MVP的原因，「大谷只打135根本不應該構成問題。Mike Trout在2019年打了134場比賽，他贏了。請記住，我們現在談論的可是一名作為指定擊球者打了135場比賽，並在投手丘上先發23場的球員。」

最後這位知名媒體單位的記者做出了結論，「基本上——不，大谷的受傷並沒有對美聯MVP爭奪戰產生太大的影響。應該還是大谷優先，然後才是其他人。」

MLB／大谷翔平近日就會開刀　最快明年春訓以打者身分歸隊

MLB／大谷翔平需要一個告別秀！美國媒體生氣了　要天使辦歡送會

MLB／大谷翔平本季提前報銷！即便9月完全休戰　照樣締造超神紀錄

MLB／大谷翔平是超級暖男！明明整季報銷還為隊友現身球場加油

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞