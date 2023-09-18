MLB／大谷翔平提前報銷仍穩拿美聯MVP　美媒：他的傷並不影響結果

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本季，大谷翔平以10.1 WAR領先於大滿貫賽，最接近他的是Mookie Betts的8.1分；美聯方面，Corey Seager以6.7分排名第二，可說是相當懸殊的和其他球員拉開了一個層級。
大谷也在全壘打數方面領先聯盟，他的得分排名第2，打點有機會保持在前10名；打擊率前5，並且他有機會在上壘率、長打率和OPS上領先群雄。這一切都來自一位全明星級的投手。
Snyder因此豪言，「毫無疑問，大谷無疑是 2023 賽季最好的棒球運動員。」對於反對這的意見，他認為棒球比賽不像籃球比賽可以一個人統治整場，所以最好的球員無疑就是最有價值的球員；另外，和大谷競爭美聯MVP的最有力人選是Seager——一名好球員，也打出一個非凡的賽季，但無法和大谷本季的表現相提並論。
之後，Snyder也表示出場數不該成為大谷失去MVP的原因，「大谷只打135根本不應該構成問題。Mike Trout在2019年打了134場比賽，他贏了。請記住，我們現在談論的可是一名作為指定擊球者打了135場比賽，並在投手丘上先發23場的球員。」
最後這位知名媒體單位的記者做出了結論，「基本上——不，大谷的受傷並沒有對美聯MVP爭奪戰產生太大的影響。應該還是大谷優先，然後才是其他人。」