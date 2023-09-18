LINE在台灣不是「賴神的賴」！正式中文名曝光 用戶超意外
在台灣，LINE是許多人日常生活中會使用的通訊軟體，不管是用來辦公還是跟親友聯繫感情，都非常的方便。然而，你用LINE用這麼久，知道LINE在台灣正式中文名字是什麼嗎？近日就有網友討論該話題，表示LINE的中文名稱不是「賴神的賴」，而是「台灣連線股份有限公司」，讓許多用戶感到非常意外。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在PTT貼文指出「我真的有上網查過，但是找不到LINE在台灣的正式中文名稱，難道就是「賴」嗎？好奇有沒有人知道？」貼文曝光，不少網友紛紛回應「應該不是賴神的賴吧.....好好笑」、「如果就叫賴的話，也太接地氣了吧」、「倒是沒有想過這個問題」。
然而就有網友公布答案，表示LINE的中文正式名稱是「台灣連線股份有限公司」，英文名則是「LINE Taiwan Limited」，由於跟LINE的連結性有點低，不少鄉民開玩笑的說「下次跟妹子說，我可以加入妳的連線嗎？」、「怎麼這麼不搭哈哈哈，下次把妹就說要加連線，比較新鮮。」
事實上，根據規定，在台灣註冊公司需以中文登記，名稱除了不得與現有公司名稱相同外，亦需符合一定要求，如標明地區名及業務種類等文字，所以LINE台灣公司名稱為「台灣連線股份有限公司」，實際到104人力銀行查看職缺，也確實是寫該公司名沒有錯！
其實國際企業在台灣名稱中文名字都相當特別，像是搜尋引擎龍頭Google，常被我們翻成「谷歌」，但其實在台灣真正名字是「美商科高國際有限公司」；而串流音樂平台KKBOX，台灣中文名為「新加坡商科科科技股份有限公司台灣分公司」，都讓人意想不到。