NBA／Doncic有望年薪破7000萬美元 條件是下賽季入選最佳陣容
根據ESPN記者Bobby Marks報導，達拉斯獨行俠超級球星Luka Doncic有望成為NBA史上第一位年薪超7000萬美元（約21.6億台幣）的球員。只要他下賽季入選最佳陣容，就有資格和獨行俠在未來續簽一份5年3.18億美元的超級頂薪合約。
記者黃建霖/綜合報導
根據ESPN統計，Doncic是NBA史上第4位在25歲之前、4次入選NBA最佳陣容的球員之一，另外3人是：Kevin Durant、Tim Duncan、Max Zaslofsky。他還是繼LeBron James之後，唯一一位在 25歲之前得到9000分和2500次助攻的球員。
如果Doncic在2023-24賽季入選NBA最佳陣容，那麼他將有資格簽下一份為期5年、預計總價3.18億美元的超級頂薪續約合約。他不能在2024年進行續約，因為他只打在聯盟打了6年，但他已經滿足了標準（在前3個賽季中有3個賽季入選 NBA 最佳陣容）。所以他夠在2025年續約，並在2026-27賽季讓新合約生效。
而如果未來三年聯盟薪資上限漲了10%，Doncic的續約合約總額也將跟著漲到3.675億美元，合約最後一年的金額將高達8360萬美元。以這些年NBA電視轉播合約的成長來看並非不可能。