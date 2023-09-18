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MLB／藤浪晉太郎比大谷翔平還快享受香檳浴！金鶯睽違7年進季後賽

▲金鶯日籍投手藤浪晉太郎，比大谷還快進可以打季後賽，兩人命運大不同。（圖／美聯社／達志影像）
▲金鶯日籍投手藤浪晉太郎，比大谷還快進可以打季後賽，兩人命運大不同。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

美國職業棒球大聯盟（MLB)巴爾的摩金鶯隊今（18）日在主場和坦帕灣光芒進行4連戰最後一場比賽，兩隊打到到延長賽11局才分出高下，金鶯靠著Cedric Mullins的再見高飛犧牲打，以5:4贏球。這是金鶯睽違7年，自2016年之後再度挺進季後賽，日籍好手藤浪晉太郎，旅美第一年雖然被交易，但他也品嚐到「美酒」，跟隊友一起享受香檳浴，不過大谷翔平在天使6年，雖然繳出鬼神成績，卻連季後賽都沒有進去過。

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▲金鶯日籍投手藤浪晉太郎，比大谷還快進可以打季後賽，兩人命運大不同。（圖／美聯社／達志影像）
▲金鶯日籍投手藤浪晉太郎，比大谷還快進可以打季後賽，兩人命運大不同。（圖／美聯社／達志影像）
金鶯原本以2:3落後，9局日籍投手藤浪晉太郎登板後援，他先是三振光芒大咖球星Randy Arozarena，但被下一棒Josh Lowe擊出二壘安打，藤浪再對Isaac Paredes投出保送，讓藤浪再陷入危機。

不過藤浪讓Jonathan Aranda敲出一壘滾地球，金鶯一壘手Ryan O'Hearn傳本壘形成觸殺，光芒持續攻占一、二壘，金鶯換上Yennier Cano後援，他再讓光芒Manuel Margot敲出三壘滾地球形成封殺，安全下莊。

藤浪0.2局被打1安打、1保送無失分，也跟勝敗無關，但他已經讓金鶯隊值回票價，並且順利挺進季後賽。

光芒隊也在遊騎兵今天以2:9不敵守護者隊後，順利晉級，美東火藥庫，就看藍鳥隊是否有機會再拚晉級。

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