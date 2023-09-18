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五月天阿信生病了！演唱會吸氧氣苦撐　自責道歉：沒有照顧好自己

▲五月天阿信在社群平台自爆8月生病，導致演唱會失常，向粉絲們誠摯道歉。（圖／阿信臉書）
▲五月天阿信在社群平台自爆8月生病，導致演唱會失常，向粉絲們誠摯道歉。（圖／阿信臉書）

記者江芷稜／綜合報導

「演唱會之王」五月天經歷新冠疫情後，在中國重啟「好好好想見到你」巡迴演唱會，受到熱情粉絲擁護，於北京、杭州、瀋陽等地造成一票難求的奇景，演唱會耗費體力、長期奔波各地對身體是沉重負荷，主唱阿信8日在西安抱著氧氣枕演出，讓粉絲嚇了一跳，他苦撐著病體要歌迷別擔心，今（18）日在社群平台道歉，坦言前陣子生病了，「沒有照顧好自己，沒有給大家最美好的演出，自己還是很過意不去的。」

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▲五月天登上「超犀利趴12」。（圖／相信音樂）
▲五月天重啟巡迴演唱會，在世界各地不斷奔波。（圖／相信音樂）
阿信透露，8月24日泉州演唱會時生了一場小病，拖著病體完成澳門表演、回台北工作9天，到西安時帶著氧氣枕上台，昏昏沉沉卻也帶著感動唱完3晚，9月中旬南京演唱會身體完全康復，聲音卻變得難以控制，偶爾會特別沙啞，病況反反覆覆導致表現不穩定，害怕歌迷擔心，他一直告訴外界「我很好，請大家一定不要擔心」。

▲五月天在西安開唱，主唱阿信疑似身體亮紅燈。（圖／翻攝娛樂圈外漢微博）
▲五月天在西安開唱，主唱阿信帶著氧氣枕上台。（圖／翻攝娛樂圈外漢微博）
阿信為病況誠摯道歉，「沒有照顧好自己，沒有給大家最美好的演出，自己還是很過意不去的，謝謝大家的包容與愛，讓我依然享受了這10場，峰迴路轉而真情放肆的演出。」他形容人生就是一場遊戲，隨時會闖進意外關卡，但每次登台都會拿出最棒表現，「請大家也務必照顧自己，認真工作學習，也要適度放鬆休息，接下來的我，還會變得更厲害噢！」

▲阿信在演唱會台上直接吃起當地名產「肉夾饃」。（圖 / 五月天臉書）
▲阿信坦言西安演唱會昏昏沉沉地唱了3個晚上。（圖 / 五月天臉書）
儘管身體不適，阿信依舊賣力演出的表現，並向不遠千里來聽演唱會的歌迷道歉，行為讓人動容，粉絲沒有責怪，表示理解且安慰他「謝謝你，為了所有五迷堅持下去」、「健康才是最大的財富，照顧好自己」、「對我們粉絲來說，你的身體健康最重要」，希望他能保重身體，相約年底跨年演唱會見面。

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