田馥甄去年失聲取消演唱會！劉德華也曾因病唱不了 含淚宣布中止
五月天日前在大陸開演唱會，主唱阿信身體不適邊唱邊吸氧氣，讓不少粉絲超心疼。事實上，藝人開演唱會需要備足體力，不少藝人因身體健康因素，不得不取消演唱會，劉德華、薛之謙、陳昇、田馥甄皆有過因身體狀況不佳，演唱會臨時喊卡的經歷。
記者薛羽彤／綜合報導
田馥甄去年預計9月9日至12日一連在高雄巨蛋舉辦「一一」巡演，但她在8日深夜宣布感冒失聲，總彩排聲音仍然不OK，甚至緊急使用類固醇急救，最後仍決定演唱會順延一周舉行。田馥甄為了急速康復，中西醫各種藥方都嘗試，每天紮針也讓她忍不住落淚，不料這場演唱會一波三折，田馥甄康復後在第二場演出時，碰上台東芮式規模6.4的強震，大小餘震不斷，因此在第三天演唱會開唱前4小時，為了歌迷的人身安全，緊急宣布演唱會取消。
劉德華2018年在香港紅磡體育館一口氣舉辦20場的「My Love」世界巡迴演唱會，進行到第14場時，劉德華喉嚨發炎，才唱了3首歌後就無法繼續唱，讓他只能難過又無奈宣布演唱會暫停：「我不想大家以我這樣的聲音當成演唱會在聽，但我沒有辦法，所以我唱完這首歌就要停止了！」還哭著向歌迷鞠躬致歉，剩下的場次也全部取消。
大陸歌手薛之謙9月在成都舉辦演唱會，9日演出時已身體不適，10日更是發燒到39度，虛弱到無法登台演出。他仍走出來向粉絲們道歉「我現在發燒發到39度，然後我扁桃體發炎也發炎到一個最重的狀態了，所以可能今天的演出沒法正常進行了。」薛之謙更承諾外地來的歌迷，包含機票、火車票、酒店等費用，他全權負責。
陳昇先前連續26年在跨年夜開唱，陪伴歌迷迎接新的一年，2020年11月，傳出他因口腔長了腫瘤而需要開刀住院，雖然目前已經出院在家休息，但醫生仍叮囑他至少要休養半年，所以陳昇只好中斷每年的慣例，取消第27屆跨年演唱會《起風了 Breezin'》跨年演唱會，同時希望歌迷能夠諒解。