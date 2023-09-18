1.1萬人無薪假！製造業訂單差、再增712人　自行車零件業成常客

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勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉指出，本期實施減班休息的行業別，仍以製造業為最多，實施人數占整體逾8成，當中又以金屬機電工業和資訊電子業為大宗，金屬電機工業增加629人、家數增加15家。
王金蓉說，在金屬機電工業中有2家業者實施人數較多，1家製造自行車零組件，是首次實施，約140多人；另1家是真空設備廠商，在8月曾經實施10多人，本期又再增加170人左右，總數來到180多人，2家都是因為訂單減少，預計實施三個月，每月休8至10天。
王金蓉指出，金屬機電工業中也有停止實施減班休息的業者，1家燈具業者原本實施150人持續到9月底，但因為接到短單，而提早於9月初終止實施。
另外，資訊電子工業本期增加4家、151人，其中有一家光學製品業者實施人數較多，達70多人，也是首次實施，實施3個月、月休4天。
內需產業方面，王金蓉表示，本期主要是批發零售業增15家、共121人，也都是小型事業單位，多少受到製造業影響，其他內需型產業的變動不大。
針對製造業整體減班休息的狀況，王金蓉說，近幾個月非常紊亂，主要還是個別廠商視接單狀況而定，只要減少訂單，就會實施或擴大規模，接到短單又會提前終止或縮小規模，整體數據會增增減減。
另外，她提到，這段期間也發現自行車零組件業的減班休息狀況、接續實施有增加，主要應該是受需求端影響，疫情期間，民眾對自行車的需求高，但解封之後，市場調整庫存、訂單減少，也衝擊國內的業者，相關數據會提供給經濟部，請經濟部進一步了解產業情況。