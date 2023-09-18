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1.1萬人無薪假！製造業訂單差、再增712人　自行車零件業成常客

▲勞動部今（18）日公布最新無薪假統計，近幾個月，自行車零組件業都有增加家數、實施人數。（示意圖／記者蕭涵云攝）
▲勞動部今（18）日公布最新無薪假統計，近幾個月，自行車零組件業都有增加家數、實施人數。（示意圖／記者蕭涵云攝）

記者李琦瑋／台北報導

勞動部今（18）日公布最新減班休息（無薪假）統計，本期減少工時事業單位計642家，實施人數11,738人，與上一期、9月8日公布實施的狀況，增41家、848人，其中仍以製造業增加712人較顯著，實施較多的包括有一家自行車零組件業140人，是首度實施，以及一家真空設備廠商增加170人，主因皆為訂單減少。

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勞動部公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計642家，實施人數11,738人；與8日公布的實施家數601家，實施人數1萬890人相比，這次家數增加41家，人數增加848人；多數事業單位的實施人數在50人以下，實施期間多數為3個月以下。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉指出，本期實施減班休息的行業別，仍以製造業為最多，實施人數占整體逾8成，當中又以金屬機電工業和資訊電子業為大宗，金屬電機工業增加629人、家數增加15家。

王金蓉說，在金屬機電工業中有2家業者實施人數較多，1家製造自行車零組件，是首次實施，約140多人；另1家是真空設備廠商，在8月曾經實施10多人，本期又再增加170人左右，總數來到180多人，2家都是因為訂單減少，預計實施三個月，每月休8至10天。

王金蓉指出，金屬機電工業中也有停止實施減班休息的業者，1家燈具業者原本實施150人持續到9月底，但因為接到短單，而提早於9月初終止實施。

另外，資訊電子工業本期增加4家、151人，其中有一家光學製品業者實施人數較多，達70多人，也是首次實施，實施3個月、月休4天。

內需產業方面，王金蓉表示，本期主要是批發零售業增15家、共121人，也都是小型事業單位，多少受到製造業影響，其他內需型產業的變動不大。

針對製造業整體減班休息的狀況，王金蓉說，近幾個月非常紊亂，主要還是個別廠商視接單狀況而定，只要減少訂單，就會實施或擴大規模，接到短單又會提前終止或縮小規模，整體數據會增增減減。

另外，她提到，這段期間也發現自行車零組件業的減班休息狀況、接續實施有增加，主要應該是受需求端影響，疫情期間，民眾對自行車的需求高，但解封之後，市場調整庫存、訂單減少，也衝擊國內的業者，相關數據會提供給經濟部，請經濟部進一步了解產業情況。

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