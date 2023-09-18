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曝辭演舞台劇考量　賴佩霞稱「無法百分之百奉獻」：我體力受不了

▲賴佩霞請辭舞台劇，導致該劇整黨被取消引發議論；對此，賴佩霞今說明他辭演最大考量，是因體力受不了，新戲的投入到完成需要全心投入，他現在無法百分之百奉獻給劇團，也不希望壞了這齣戲。（圖／記者陳明中攝）
▲賴佩霞請辭舞台劇，導致該劇整黨被取消引發議論；對此，賴佩霞今說明他辭演最大考量，是因體力受不了，新戲的投入到完成需要全心投入，他現在無法百分之百奉獻給劇團，也不希望壞了這齣戲。（圖／記者陳明中攝）

記者翁子竣／台北報導

女藝人賴佩霞接受鴻海創辦人郭台銘邀請，搭檔申請成為2024總統副總統被連署人。不過，隨後賴佩霞辭演11月的舞台劇《蘑菇》，使該劇整檔演出被取消，引發社會議論。對此，賴佩霞今在臉書發布說明影片稱，他辭演最大考量，是因體力受不了，新戲的投入到完成需要全心投入，他現在無法百分之百奉獻給劇團，也不希望壞了這齣戲。

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針對近來辭演舞台劇引發爭議，賴佩霞今在臉書發文說，9月14號候選人宣布，大家知道是他之後，當天晚上第一時間，他就去劇場跟導演坐下來，開始提到他對演這齣戲，「我非常愛這齣戲，因為它是一個非常好的劇本」、「Birdy我們大家都很熟，他的劇本非常好而且沒有錯，他非常的認真。」

賴佩霞表示，在這齣戲之前有跟其他的演員合作，因為換了演員之後，的確需要相當多的時間，前面很多波折，能感受到劇團、編劇壓力，經過了這麼多，走了一大段路之後，仍聽到這樣的消息，他也感到很難過。

「有一個非常現實的議題是，我體力受不了，這個是其實是最大的考量，這真的是最大的考量」賴佩霞說，從他一開始受邀成副總統候選人的那一天起，他大概每天晚上睡兩、三個小時，他的身體真的沒有辦法承受，希望能夠對這齣戲，特別是喜歡看這齣戲，且他知道這齣戲的好，如果若要呈現，希望是在自己好的狀態。

賴佩霞強調，只要是劇場人，都知道一齣新戲的投入到完成，沒有第二個方法，一定要全心還有全身的投入，包括這聲音、體力要在最好的狀態，他很清楚知道，最起碼現在他無法百分之百奉獻給劇團，也絕對不希望壞了這齣戲。

賴佩霞說，考量下來他沒有辦法，提供給另外一個演員全心全意最好狀態，接下來家裡面的人也需要他照顧，在這個情況之下，他就必須要提出辭演這件事，完全明白
、了解劇組的沮喪與失望，他也是一樣。

賴佩霞直言，知道很多劇場界的朋友非常關心，是他做了這樣的選擇，這部分完全配合劇團，非常謝謝動見体的全體同仁，「也要跟所有關心這件事情的朋友，說聲抱歉對不起。」

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