曝辭演舞台劇考量　賴佩霞稱「無法百分之百奉獻」：我體力受不了

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賴佩霞表示，在這齣戲之前有跟其他的演員合作，因為換了演員之後，的確需要相當多的時間，前面很多波折，能感受到劇團、編劇壓力，經過了這麼多，走了一大段路之後，仍聽到這樣的消息，他也感到很難過。
「有一個非常現實的議題是，我體力受不了，這個是其實是最大的考量，這真的是最大的考量」賴佩霞說，從他一開始受邀成副總統候選人的那一天起，他大概每天晚上睡兩、三個小時，他的身體真的沒有辦法承受，希望能夠對這齣戲，特別是喜歡看這齣戲，且他知道這齣戲的好，如果若要呈現，希望是在自己好的狀態。
賴佩霞強調，只要是劇場人，都知道一齣新戲的投入到完成，沒有第二個方法，一定要全心還有全身的投入，包括這聲音、體力要在最好的狀態，他很清楚知道，最起碼現在他無法百分之百奉獻給劇團，也絕對不希望壞了這齣戲。
賴佩霞說，考量下來他沒有辦法，提供給另外一個演員全心全意最好狀態，接下來家裡面的人也需要他照顧，在這個情況之下，他就必須要提出辭演這件事，完全明白
、了解劇組的沮喪與失望，他也是一樣。
賴佩霞直言，知道很多劇場界的朋友非常關心，是他做了這樣的選擇，這部分完全配合劇團，非常謝謝動見体的全體同仁，「也要跟所有關心這件事情的朋友，說聲抱歉對不起。」