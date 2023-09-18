五月天阿信吸氧開唱非首次！陳綺貞圍脖少出門　明星護嗓花招盡出

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在光鮮外表、高酬勞的包裝下，明星為了一場集結數萬名歌迷的盛大演出，維持聲音正常輸出是一種職業道德。籌備演唱會時，主唱阿信特別辛苦，罹患紫外線過敏症的因素，無法白天出門運動培養體力，只能晚上出門慢跑，早在2009年時香港演唱會就帶過氧氣瓶上場，旁人也會積極提供補品讓他保持狀態，包括「蜜蜂泡水」的奇特方式，讓他不辜負台下歡呼聲。不過，最主要還是演唱會行程避免過度密集，才能讓阿信好好休息。
王力宏日前舉辦台北小巨蛋演唱會，積極健身、做瑜伽，為了保護嗓子維持最佳狀態，在演唱會前幾天都會進入「靜音」模式，與工作人員對話時只用筆談，先用手機打字再播出聲音，方便溝通無礙，即使有許多好友到後台探班，他只能先說抱歉，對外界關心「開不了口」，等演出結束再和親友們開口說話。
對於張信哲、林志炫以美聲聞名的前輩，保養身體就是護嗓的第一要件，他們不菸不酒不熬夜，減少喉嚨的耗損，林志炫錄製《披荊斬棘的哥哥》時為了上場演出完美，還會控制冷氣溫度，避免太乾燥，影響喉嚨的放鬆緊縮，因此上了微博熱搜，足見他對表演的重視。
文青歌手陳綺貞則是在大型演出前減少出門，避免人群交談傳染感冒，冬天會在脖子圍上圍巾保護喉嚨，不吃太辣、太甜、太冰的食物，怕會傷了嗓子，說話輕聲細語，從不大聲嚷嚷，維持開口就能驚豔人的清亮美聲。
唱功有「行走的CD」美名的林俊傑，曾有一陣子失聲低潮期，感嘆「原來上帝給的東西，有一天會被拿回去」，媽媽特地為他熬煮冰糖燉雪梨食補，好好休養生息，逐漸把好聲音找回來。
除了平日護嗓、食補，還有明星會為喉嚨買保險，保費與理賠金額都是天價，有時因臨時感冒失聲，為了滿足粉絲，不少歌手選擇挨上一針數千元台幣的「開嗓針」，應付一時之需，但這類封閉針藥劑含有類固醇，雖能夠讓喉嚨短時間內消炎、止痛，維持聲音輸出，但打多了會傷身，造成月亮臉、水牛肩現象，甚至還可能倒嗓，不能視為常態。