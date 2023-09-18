Makiyo離婚心情好！嗨喊「想再婚生孩子」　開口要跑車嚇壞對象

五月天阿信吸氧開唱非首次！陳綺貞圍脖少出門　明星護嗓花招盡出

▲五月天阿信2009年在香港演唱會又唱又跳，索性拿著氧氣瓶助陣。（圖／相信音樂提供）
▲五月天阿信2009年在香港演唱會又唱又跳，索性拿著氧氣瓶助陣。（圖／相信音樂提供）

記者江芷稜／綜合報導

當表演成為一個職業，保持隨時上場都能開口唱的實力，就是歌手的職責！五月天阿信在西安演唱會吸氧氣引起關注，他為生病表現失常向歌迷道歉，其實阿信吸氧氣上場過往已有前例，明星為護嗓花招百出，林志炫、張信哲等資深前輩維持不菸酒好習慣，才有天籟般的美聲，除了平日保養、積極食補，若到必要時刻，也可能必須依靠打封閉針、針灸等醫療方式，才不辜負歌迷的期望。

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▲五月天在西安開唱，主唱阿信疑似身體亮紅燈。（圖／翻攝娛樂圈外漢微博）
▲五月天在西安開唱，主唱阿信因生病帶著氧氣枕上場。（圖／翻攝娛樂圈外漢微博）
五月天的歌曲快歌嗨到不行，慢歌又有音階跨度極大的表現，歌迷光跟著唱跳都會燒聲，何況是極度寵粉的天團，一場演唱會長達3個多小時，對體力是一大考驗，自己創作詞曲的阿信難免出現「自己為難自己」的狀況，不過貴為演唱會之王，舞台特效、燈光、視訊效果，還有五月天成員幫唱與粉絲幽默聊天方式，都能補足阿信偶爾聲音出狀況的窘境，讓賓主盡歡而散。

▲五月天快歌嗨、慢歌難，每場3個多小時的演出，對主唱阿信是一大考驗。（圖／相信音樂提供）
▲五月天快歌嗨、慢歌難，每場3個多小時的演出，對主唱阿信是一大考驗。（圖／相信音樂提供）
在光鮮外表、高酬勞的包裝下，明星為了一場集結數萬名歌迷的盛大演出，維持聲音正常輸出是一種職業道德。籌備演唱會時，主唱阿信特別辛苦，罹患紫外線過敏症的因素，無法白天出門運動培養體力，只能晚上出門慢跑，早在2009年時香港演唱會就帶過氧氣瓶上場，旁人也會積極提供補品讓他保持狀態，包括「蜜蜂泡水」的奇特方式，讓他不辜負台下歡呼聲。不過，最主要還是演唱會行程避免過度密集，才能讓阿信好好休息。

王力宏日前舉辦台北小巨蛋演唱會，積極健身、做瑜伽，為了保護嗓子維持最佳狀態，在演唱會前幾天都會進入「靜音」模式，與工作人員對話時只用筆談，先用手機打字再播出聲音，方便溝通無礙，即使有許多好友到後台探班，他只能先說抱歉，對外界關心「開不了口」，等演出結束再和親友們開口說話。

▲王力宏五度在台北小巨蛋開唱。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲王力宏五度在台北小巨蛋開唱，開唱前以封口方式護嗓。（圖／記者鄭孟晃攝）
對於張信哲、林志炫以美聲聞名的前輩，保養身體就是護嗓的第一要件，他們不菸不酒不熬夜，減少喉嚨的耗損，林志炫錄製《披荊斬棘的哥哥》時為了上場演出完美，還會控制冷氣溫度，避免太乾燥，影響喉嚨的放鬆緊縮，因此上了微博熱搜，足見他對表演的重視。

▲林志炫在演唱會上，上演換衣秀。（圖／寬宏藝術提供）
▲林志炫錄製《披荊斬棘的哥哥》提及開冷氣會導致喉嚨變乾，登上微博熱搜。（圖／寬宏藝術提供）
文青歌手陳綺貞則是在大型演出前減少出門，避免人群交談傳染感冒，冬天會在脖子圍上圍巾保護喉嚨，不吃太辣、太甜、太冰的食物，怕會傷了嗓子，說話輕聲細語，從不大聲嚷嚷，維持開口就能驚豔人的清亮美聲。

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▲陳綺貞在演唱會前會減少出門，避免傳染感冒。（圖／資料照）
唱功有「行走的CD」美名的林俊傑，曾有一陣子失聲低潮期，感嘆「原來上帝給的東西，有一天會被拿回去」，媽媽特地為他熬煮冰糖燉雪梨食補，好好休養生息，逐漸把好聲音找回來。

▲林俊傑出席「2023 hito流行音樂獎頒獎典禮」。（圖／記者陳明中攝）
▲林俊傑過去曾經歷失聲低潮期，媽媽貼心幫他煮冰糖燉雪梨護嗓。（圖／記者陳明中攝）
除了平日護嗓、食補，還有明星會為喉嚨買保險，保費與理賠金額都是天價，有時因臨時感冒失聲，為了滿足粉絲，不少歌手選擇挨上一針數千元台幣的「開嗓針」，應付一時之需，但這類封閉針藥劑含有類固醇，雖能夠讓喉嚨短時間內消炎、止痛，維持聲音輸出，但打多了會傷身，造成月亮臉、水牛肩現象，甚至還可能倒嗓，不能視為常態。

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