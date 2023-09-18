MLB／大谷翔平有什麼魅力 天使主帥：年輕球員要先看他怎麼穿襪
美國職棒大聯盟（MLB)洛杉磯天使隊日籍二刀流好手大谷翔平，雖然已經確定本季報銷，不會再出場，但他在天使板凳上代表意義很大，球員會觀察他的一舉一動，就天使主帥奈文（Phil Nevin）也認為，「年輕球員應該從大谷怎樣穿襪子的方式來觀察他。」此話有點玩笑意味，但也是要年輕球員有自我意識，如何成為一位好球員。
記者吳政紘/綜合報導
大谷翔平幾乎確定生涯一定會進入名人堂，他也是目前天使陣中偉大球員代表，他一如往常在比賽前跟隊友寒暄，並且在打擊練習時出現，給予隊友意見，就是他平常的樣子。
唯一不同的是，過去隊友不能花很多時間跟他交談，但現在大谷「充當」打擊教練，尤其他也可以給比他大三歲的Randal Grichuk建議，大谷給了他建議後，他就轟出2分砲，不過天使還是以3:5不敵老虎隊。
比賽結束後，天使主帥奈文說：「翔平一如往常，在比賽前出現在打擊網附近，他就做他過去做的事，不過年輕球員可以跟他一起在板凳上，觀察他的舉動。」
但他說：「教練做的也是有限，特別是棒球需要經驗累積，或是隊友給予指導，年輕球員來到這裡，要先看看大谷翔平的穿襪子方式開始觀察，看看他怎樣跟人對談，甚至他怎樣坐在椅子上等，學習他偉大之處。」
大谷翔平預計在近日就會開刀，解決手肘韌帶撕裂傷等問題，天使遠征坦帕灣、明尼蘇達等，大谷都不會出賽、隨隊，預計26日比賽在主場才會再出現。