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統神好友「基隆東」跳水送醫！直播還原經過：能不能好聽天由命

▲亞洲統神好友「基隆東」日前參與直播實境節目《單身即D寓》，卻因跳水意外緊急送醫，近日他也透過直播向觀眾回報狀態。（圖／基隆東粉專）
▲亞洲統神好友「基隆東」日前參與直播實境節目《單身即D寓》，卻因跳水意外緊急送醫，近日他也透過直播向觀眾回報狀態。（圖／基隆東粉專）

記者張志浩/綜合報導

知名實況主亞洲統神摯友、《英雄聯盟》職業隊HPS前教練「基隆東」，日前參與直播實境節目《單身即D寓》時，因跳進深度太淺的泳池，不慎撞擊頭部，緊急送醫後也引起眾多粉絲關注和擔憂，而基隆東本人也在經過治療後，昨（17）日晚間透過直播向觀眾還原事發經過，並描述就醫前後的心路歷程。

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基隆東指出，當天活動到尾聲時，由於自己前面都沒有下到水池，才臨時起意在最後來個跳水收尾，而自己從小跳水時，都會有一個習慣性「下彎」的動作，當時也沒注意到水深過淺，落下瞬間就撞擊頭部，第一時間覺得很痛，有試圖往上游，但當下是他這輩子第一次感覺到無法控制頭部以下的身體，只能選擇憋氣等待。

▲基隆東透過直播分享跳水前後的事發經過，並自述困在水中時的真實想法。（圖／基隆東Twitch）
▲基隆東透過直播分享跳水前後的事發經過，並自述困在水中時的真實想法。（圖／基隆東Twitch）
基隆東自述，自己在水中憋氣，平常大概可以堅持1分鐘，無法控制身體，掙扎反而會耗費更多體力，但在水中不動反而讓岸上的人誤以為在做效果，還好仍有工作人員及時發現，把他救上岸。

基隆東也分享，在送醫時另一名實況主月希曾詢問「要不要先通知老婆」，起初基隆東認為事態有點嚴重，選擇拒絕，後續被告知一定要通知家屬，才讓基隆東意識到自己是兩個孩子的爸，情緒也徹底失控，在救護車上一路哭到醫院，基隆東提及，自己目前身體恢復5成左右，醫師則認為可以會恢復到7至8成，能不能好要聽天由命。而粉絲們也紛紛湧入替他打氣，「至少還能繼續直播，可以說明狀況，加油！」

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