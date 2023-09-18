MLB／金鶯隊慧眼獨具！藤浪晉太郎生涯最高峰　不迷信大牌成關鍵

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金鶯隊試圖打造一支「沒有球星」的新隊伍，但也因為連年的墊底戰績，他們獲得不少新秀，主戰捕手Adley Rutschman去年美聯新人王票選第2名，已經是各隊想要挖角對象。
農場原本有三壘手Gunnar Henderson、Dean Kremer（交易而來）、Tyler Wells、Kyle Bradish等選手已經養起來，成為先發輪值主力。
相對的有人來就要有人走，原本的先發投手不是要打包出清，就是要交易，換人，轉成牛棚，去年Keegan Akin就轉戰後援，Jorge López也轉戰中繼，終結者由Félix Bautista出任，Tyler Wells是少數從新秀賽季就在大聯盟站穩的投手，也獲得先發機會。
金鶯隊從紅雀隊找來Jack Flaherty填滿先發輪值後，就已經讓金鶯隊更有戰力，加上藤浪晉太郎有吃局數的潛力，可擔任長中繼、後援，讓金鶯隊更有調度空間。
金鶯隊解決了投手問題，去年團隊防禦率下降為3.19，已經是全大聯盟第四，2021年還是大聯盟墊底，金鶯隊去年83勝79敗，雖然在競爭激烈的美聯東區僅排名第4，也已經不是吳下阿蒙。
此外，金鶯主場金鶯隊在左外野全壘打牆向後推 30 英尺，並將牆的高度從 7 英尺提高到 12 英尺。目標是減少本壘打並創造一個更加中立的比賽場地。投手也更有本錢發揮，金鶯隊的打線，Rutschman單季19轟，還是主力捕手，Ryan O'Hearn 也有13轟，Gunnar Henderson27轟、Anthony Santander 27轟，先發戰將幾乎全員都有雙位數全壘打，也可以看出優勢。