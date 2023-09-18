最晚還到80歲！日本大型網銀推「50年房貸」　日媒：恐是雙面刃

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其實早在住信SBI之前，就已經有廣島銀行、位於北九州的福岡ひびき信用金庫、足利銀行等地方銀行推出50年房貸。在原物料價格上漲、房價飆漲的背景下，年輕人即使想買房，也會因為每個月償還房貸而感到負擔，因此50年房貸就藉著拉長還款期，降低每個月還款金額，以此吸引年輕消費者。
根據不動產經濟研究所資訊，2023年1至6月在東京都內的公寓新成屋均價為1.2962億日圓（約台幣2852萬元）。比起去年同期成長60%，也是自1973年開始調查以來、首次突破了1億日圓。
《WBS》解說員山川龍雄指出，會選擇50年房貸的人相信3件事情，首先是自己購買的住房一定會升值；第二則是低利率時代還會持續很長一段時間；第三是自己將來的收入會增加，可以提前還款。
一般認為，以自有住宅做抵押品的房貸，比較不會發生債務違約，也因此包含網銀等銀行、在房貸市場的競爭相對激烈。儘管違約風險低，貸款年限拉長，遭遇事故或因病而無法還款的風險也會升高，超長期貸款對於貸款人以及提供貸款的銀行而言，都是一把「雙面刃」。
據《日刊現代》報導，一名大型銀行高階主管表示，對於貸款人來說，還款總額會因為還款期限拉長而增加，而支付給擔保公司的單保費也會增加。且在許多情況下，像是退休之後，仍須償還貸款，因此必須要先制訂適合的人生規劃。
另一方面，對於金融機構來說，由於貸款期限長達50年，期間信貸管理難度較大，還得做好利率波動風險的準備。《日刊現代》金融記者小林佳樹表示，「沒有人知道半個世紀後會發生什麼事情，但都希望有一根可以防止跌倒的拐杖（意指要先未雨綢繆）。」