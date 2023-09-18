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最晚還到80歲！日本大型網銀推「50年房貸」　日媒：恐是雙面刃

▲圖為新宿街頭。（圖／美聯社／達志影像）
▲圖為新宿街頭。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

常見的房貸有15年、20年、30年不等，日前上路的「財政部青年安心成家購屋優惠貸款」（俗稱青安貸款）2.0更將貸款年限自30年延至40年，不過30歲世代還完房貸很可能就已經年屆70。不過日本近來越來越多網路銀行以及地方銀行推出50年房貸，就連大型網銀「住信SBI網路銀行」也都加入超長期房貸市場。

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綜合日媒報導，住信SBI網路銀行於8月4日宣布推出超長期住房貸款，打破過去貸款年限超過35年就算長期貸款的印象，住信SBI將年限延長至50年。借貸超過35年的房貸時，借款的利率將從第一年開始增加0.15％。當借款金額為500萬至2億日圓時，可以受理申貸的對象為「還款期限結束時未滿80歲者」。另外一個條件是，申貸者必須加入住信SBI指定的團保。貸款期限最長可選擇35年的固定利率，固定期滿後，可以選擇轉為機動利率、或重新設置固定利率。

其實早在住信SBI之前，就已經有廣島銀行、位於北九州的福岡ひびき信用金庫、足利銀行等地方銀行推出50年房貸。在原物料價格上漲、房價飆漲的背景下，年輕人即使想買房，也會因為每個月償還房貸而感到負擔，因此50年房貸就藉著拉長還款期，降低每個月還款金額，以此吸引年輕消費者。

根據不動產經濟研究所資訊，2023年1至6月在東京都內的公寓新成屋均價為1.2962億日圓（約台幣2852萬元）。比起去年同期成長60%，也是自1973年開始調查以來、首次突破了1億日圓。

《WBS》解說員山川龍雄指出，會選擇50年房貸的人相信3件事情，首先是自己購買的住房一定會升值；第二則是低利率時代還會持續很長一段時間；第三是自己將來的收入會增加，可以提前還款。

一般認為，以自有住宅做抵押品的房貸，比較不會發生債務違約，也因此包含網銀等銀行、在房貸市場的競爭相對激烈。儘管違約風險低，貸款年限拉長，遭遇事故或因病而無法還款的風險也會升高，超長期貸款對於貸款人以及提供貸款的銀行而言，都是一把「雙面刃」。

據《日刊現代》報導，一名大型銀行高階主管表示，對於貸款人來說，還款總額會因為還款期限拉長而增加，而支付給擔保公司的單保費也會增加。且在許多情況下，像是退休之後，仍須償還貸款，因此必須要先制訂適合的人生規劃。

另一方面，對於金融機構來說，由於貸款期限長達50年，期間信貸管理難度較大，還得做好利率波動風險的準備。《日刊現代》金融記者小林佳樹表示，「沒有人知道半個世紀後會發生什麼事情，但都希望有一根可以防止跌倒的拐杖（意指要先未雨綢繆）。」

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