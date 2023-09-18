侯友宜問墨裔「新北人還原住民？」 林俊憲：希望隨行沒有翻譯
國民黨總統參選人侯友宜訪美過程中，一名墨西哥裔店員邀約合照，未料侯則問對方「你是新北人還是原住民？」此舉引發熱議。對此民進黨立委林俊憲今（18）日嘲諷，侯友宜很厲害，完美示範如何一句話同時冒犯好幾個族群，「 希望隨行人員沒有把這句話翻譯出來，太丟人了！」
記者陳威叡／台北報導
林俊憲說，別說侯友宜訪美無聲無息，這不就上新聞了，諷侯友宜真的很厲害，完美示範如何一句話同時冒犯好幾個族群，問墨西哥裔店員「你是新北人還是原住民？」要是自己在美國，肯定不敢開這種攸關族裔的玩笑，「 希望隨行人員沒有把這句話翻譯出來，太丟人了！」
林俊憲表示，冒犯路過的外國人還不夠，居然還在支持國民黨的僑社晚宴上，直接把三民主義跟林肯的演說搞混，「這是你們的神主牌！」不然全台民族路、民權路、民生路怎麼來？反問新北市府旁邊就有民權路，侯友誼有想過為什麼嗎？「還是你跟新北市府很不熟，沒注意過？」
林俊憲說，沒有新聞就靠亂講話製造新聞好像很眼熟，看來藍白合終於正式啟動了，第一步就是讓大家分不清楚侯友宜跟柯文哲，全面學習鯊魚理論，比誰的失言更誇張，「柯主席千萬要小心，有人把你的絕招學走了！」