基隆莽男酒吧亮槍！二度交保又恐嚇小黃司機 檢起訴建請從重量刑
基隆一名陳姓男子（22歲），日前因與仁愛區一間酒吧老闆發生口角，竟當著其他客人的面前，掏出手槍上膛，並指著老闆頭部出言恐嚇，事後陳男以3萬元交保，又拍攝影片對店家嗆聲，還在路上與計程車發生行車糾紛，掏刀威脅對方，最終被法官裁定羈押，檢方近日偵結，依恐嚇、妨害自由等罪起訴，並建請從重量刑。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，8月4日凌晨，陳男在該間酒吧消費時，因覺得冷氣不夠涼，遂自行闖入櫃台內調整，遭到制止後，陳男突然惱羞成怒，從隨身包包內掏出一把手槍，並抵住老闆頭部，揚言自己是太陽會幫派成員，要店家去打聽一下。
由於陳男情緒高漲，其友人立刻衝上前，擋在2人中間，所幸順利安撫，案件中無人受傷，事後警方成立專案小組，10日晚間7時許，持拘票、搜索票前往陳男家中逮人，並查獲空氣手槍1枝、子彈4顆、彈匣等槍支零組件。
陳男以3萬元交保，沒想到他出來後又在IG上貼影片嗆聲，暗指要找老闆算帳，此次被裁定以6萬元交保；8月13日晚間，陳男騎車行經忠四路時，與計程車發生行車糾紛，除將運將攔下外，陳男還亮刀揮舞，並開口嗆到「你知不知道我是誰，有沒有看過新聞頭版，不介意的話你也可以一起」等語，檢方於22日聲請羈押終於獲准，偵結後依恐嚇、公然侮辱、毀損等罪嫌起訴。