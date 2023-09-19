今明天氣穩定！週五東北風「降溫轉雨」 恐影響到中秋連假
本週上半段全台各地天氣較為穩定，受到太平洋高壓外圍偏東、東南風環境影響，今明兩天（9月19日至9月20日）仍是上午晴到多雲，午後山區有局部雷雨的夏季天氣型態，週五（9月22日）開始，台灣附近風向轉東北風，桃園、大台北、東半部地區白天高溫略降，有機會降到攝氏30度上下，南海至菲律賓一帶低壓區中的熱帶擾動發展，也有可能在後續發展為颱風，還有待持續觀察。
記者張志浩/綜合報導
天氣風險公司分析師吳聖宇說明，今明兩天降雨區域以山區為主，且有局部大雨出現機會，平地較不受影響，但熱對流發展的變化大，民眾午後外出，仍建議攜帶著雨具備用。白天各地高溫較為炎熱，高溫普遍可到攝氏32至34度，大台北市區也有可能來到攝氏35度上下。
週四（9月21日）有低壓鋒面系統掠過黃海、東海一帶，雖不直接影響台灣，但會造成太平洋高壓勢力減弱，各地午後雷雨發展的情況可能會增多，週五轉東北風，一直到週末（9月23日至9月24日），迎風面桃園以北、大台北、基隆北海岸、宜花東、恆春半島有局部短暫陣雨，桃園、大台北、東半部地區白天有機會降到攝氏30度上下，夜晚清晨空曠地區低溫有機會降到攝氏20至22度之間，新竹以南白天高溫仍有攝氏31至33度左右，
吳勝宇指出，這波東北風有更進一步增強趨勢，型態上看起來很有機會成為今年入秋以來第一波比較正式的東北季風，這波東北季風有可能一直會影響到中秋節連假的天氣狀況，造成迎風面降雨，甚至較大幅度的降溫轉涼現象。