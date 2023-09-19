MLB／大聯盟首設團隊銀棒獎 參與線上投票球迷有望現場親自頒獎
美國職棒大聯盟（MLB）將於2023年首度推出一項不僅表彰打擊表現最傑出的球員，而且也將獎勵美聯和國聯中最佳進攻球隊的獎項。Louisville Slugger公司將在今年頒發首屆「團隊銀棒獎」，該獎項將根據多項進攻統計數據以及球迷投票來決定。更特別的是，其中一名球迷將有機會在2024賽季初前往球場，並親自在場地上將這個團隊獎頒發給一名球員。
記者路皓惟/綜合報導
Louisville Slugger的行銷經理Jake Misener在一份聲明中表示：「這項運動蓬勃發展取決於球迷基礎，能夠讓球迷參與決定誰能贏得這項崇高的獎項，真是令人興奮不已。幾十年來，Silver Slugger一直代表著個人打擊成就，我們也迫不及待地想要同樣地獎勵最佳的進攻團隊。」
去年Louisville Slugger公司首度頒發工具人銀棒獎，明尼蘇達雙城隊Luis Arraez和曾效力聖地牙哥教士隊的Brandon Drury成為首屆得主。
大聯盟新設立的團隊銀棒獎，將於9月25日公布4強球隊，同日午夜12點將在大聯盟官網上開放球迷投票，投票將持續至10月1日，即MLB例行賽的最後一天。
該獎項的得主和親自頒獎的球迷將在11月9日在MLB Network的Silver Slugger獎頒獎典禮上公布，Misener表示：「贏得一座銀棒獎是大聯盟打者的最高榮譽，而有機會踏上大聯盟球場，親自將銀棒獎頒給一名大聯盟球星，對球迷來說也是最高榮譽。」