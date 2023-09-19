MLB／光芒不搬家了！與政府達成協議 384億新主場原址重建
美國職棒大聯盟（MLB）坦帕灣光芒自2022年底宣布將與美國一家私人房地產公司合資，並將在佛羅里達州的聖彼德斯堡（St.Petersburg）進行球場原址重建，在19日據美媒《Tampa Bay Times》透露，「光芒球團已與政府達成合作協議，將建造一座要價12億美元（約384億新台幣）的新主場，並由球團與政府共同負擔。」
記者張志宇／綜合報導
據《Tampa Bay Times》表示，此次協議可說是球團與坦帕灣市民的大勝利，在過去16年裡，政府與球團一直無法達成共識，但此次狀況不同，官員們從人民的角度出發，終於把這支球隊留在坦帕灣，雙方也預計將在近日簽約。
光芒近年觀眾進場人數屢創新低，想要搬離坦帕灣已經是眾所皆知的事，近年更是傳出加拿大、拉斯維加斯將會是新的落腳處，在2022年也向大聯盟提出雙主場制，但最終遭到拒絕，這也引來光芒老闆在當時喊冤表示，「球迷無情，我不如搬家」。
這次球團與政府是至2019年後，再次重啟溝通，此次對話非常有建設性，確定將在主場附近蓋一個容納30000人的巨蛋球場，球團也將透過新球場，帶動周邊經濟。