為資安、維安演練今暫緩連署 黃士修：郭董要求做到滴水不漏
鴻海創辦人郭台銘與搭檔副總統賴佩霞原預計今（19）日展開連署，但考量資安、維安等防護措施緣故，郭辦擬加強演練，暫緩連署站開放。對此，郭台銘競選辦公室發言人黃士修受訪表示，郭董要求做到滴水不漏，今也預擬許多突發狀況。黃也表示，第一批六都連署將自20日起開跑，連署站點會在官網與臉書公告。
記者翁子竣／台北報導
黃士修今受訪指出，參選連署即將啟動，郭董認為要打有準備的仗「Getting It Right First Time」。他強調，郭辦在處理連署站點與個資保防，所有連署作業一切會合法合規，並重申維持三不、三要原則，包括不能有金錢對價、不當利益、偽造個資，及遵守總統副總統選罷法、正確填寫連署資料，和慎防有心人士竊取個資。
延後連署是否為郭台銘下令？黃士修說，郭董性格非常嚴謹，此前已預告保全、保險相關準備，及原本規劃作業流程，包括簽收連署書、物資回送與保防等，都已經有完整配套，「但郭董真的要做到滴水不漏」，隨連署站開啟要對工作人員進行資安、維安演練，也預擬了很多突發狀況，如竊取個資、有心人士混入等，整天都在就突發狀況進行沙盤推演，律師團隊與連署工作人員都是全面備戰。
黃士修提到， 確定明起第一批開始連署，並以六都大型站點為主，其他縣市也會陸續跟上，及擴及六都鄰近縣市與全國22縣市，都會提供大型、中型站點，而民間單位或地方幫忙的小型站點也會陸續更新。
黃士修也預告，每隔一段時間就會公布第二批、第三批連署站點，甚至還有機動連署車使用；據他所知，南投、高雄就有地方發起連署活動，也會有相關機動攤位與連署車，並在官方網站、臉書發文公告站點。