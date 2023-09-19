新竹市立殯儀館爆大烏龍！移工遭「領錯屍」 法醫險些解剖錯人
新竹市立殯儀館發生「領錯屍」烏龍！昨（18）日下午，原訂29歲越南籍阮姓移工要解剖，不過由於館方疏失，變成39歲的印尼籍移工退冰後放在解剖台，家屬一看驚覺不是死者，法醫檢查死者資料也發現不對，立即喊停；新竹市殯葬管理所表示，外包廠商疏失導致退錯冰，將依照合約懲處罰錢，未來也會檢討改善。
記者孫唯容／綜合報導
目前新竹市立殯儀館有2名外籍移工，同樣都是在宿舍意外身亡，因此需解剖釐清死因，分別為越南籍阮姓移工、印尼籍移工阿滿，昨天下午阮男表哥昨天從台北南下，發現阮男遺體有鬍子，質疑不是阮男，而法醫比對遺體資料後也確定是館方搞錯遺體，緊急喊停，不過檢警也需另排時間解剖，導致阮男家屬需要重新安排機票、告別式，大嘆烏龍事件。
新竹市殯葬管理所所長洪坤戊表示，為尊重法醫解剖作業，長久以來都是由法醫的解剖助手通知冰庫外包廠商退冰、領取遺體，殯儀館不會介入，由於不曾發生「退錯冰」的情形，經了解，此次疑似中間訊息傳遞有誤，導致外包業者退錯冰，針對本次疏失導致退錯冰，將依照合約懲處開罰外包商，後續檢討相關通報流程，研議由館方主導成立通報的LINE群組，將法醫、館方與冰庫外包廠商人員納入，當有需要退冰解剖時，館方可從中督導、聯繫，避免再有聯繫誤差。