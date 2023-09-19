小彬彬賠光兒子300萬！自爆業績已漲200%年底分紅 兒：我不相信
童星出道的藝人小彬彬（溫兆宇）近幾年與兒子小小彬聯手創立投資影視產業，還說服兒子拿出300萬進行投資，一度慘賠上千萬。近日，小彬彬再度登上《命運好好玩》分享，並透露現在的業績飆漲到200%，可是一旁的兒子卻抱怨完全沒有分紅，就連用了9年的電腦都沒換，讓所有人都相當心疼。
記者詹鎰睿／綜合報導
主持人何篤霖表示，小彬彬自從去年年底上節目怨嘆事業不順之後，私底下還特別去請教一下算命老師，沒想到成功甩開衰運。小彬彬滿臉開心的分享，剛好因為談工作的關係，在內湖成功找到一間場地，並與業主夥伴合作，結果業績瞬間飆漲200%，讓他直呼「非常神奇！」
小彬彬還提到，預計今年年底就會進行公司分紅，與夥伴對分之後，會再將自己的30%依照承諾分給兒子小小彬。此時，何篤霖就詢問小小彬還會不會相信爸爸？小小彬竟馬上回答「NO！」他說，因為電腦已經用了9年，而爸爸當初說要買台新電腦作為畢業禮物，可是畢業後又改口，說等到賺錢時才會買，讓他不太相信爸爸這次的承諾。
結果何篤霖見狀立刻拿出節目製作的立書狀，要來替小小彬討公道，「如果這個月沒送出，就自掏腰包讓你去日本遊學3個月！」並逼迫小彬彬簽名，沒想到小小彬看完後立刻跟爸爸說，「那你還是不要送我電腦好了，我想去日本！」讓大家笑翻。