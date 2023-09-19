MLB／J.D. Martinez雙響砲轟炸老同學 道奇斬斷老虎4連勝
美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯道奇今（19日）在主場迎戰底特律老虎，道奇靠著J.D. Martinez雙響砲狙擊老同學Eduardo Rodriguez貢獻5分打點奠定勝基，終場道奇就以8比3擊退老虎，拿下近期4連勝，老虎則是終止4連勝。
記者張志宇/綜合報導
季前從紅襪轉戰道奇的J.D. Martinez，本季在道奇迎來大復活，開季至今出賽101場，繳出28轟、91分打點、打擊率0.266的成績，今天更是對曾在2018年一同在紅襪奪冠的隊友Eduardo Rodriguez擊出雙響砲，賞他本季第9敗。
J.D. Martinez在賽後也向媒體透露，「早在本季831交易截止日前，我就傳訊息給Eduardo Rodriguez，希望他能夠透過交易來到洛杉磯打球，並考慮在這邊一起生活，但我沒有得到他的回應。」
當時道奇已經十分接近交易Eduardo Rodriguez，但最終還是失敗了，對此J.D. Martinez表示，「雖然沒能得到Eduardo Rodriguez，但我們還是得到了Lance Lynn。」
J.D. Martinez最後也向媒體透露，「最終在交易截止日後，有收到Eduardo Rodriguez的回覆，他向我解釋當下沒有回覆的原因，並告訴我沒有來到道奇的最終原因，一切都是因為家庭考量，我十分能理解他的想法，但我還是很希望他能在洛杉磯。」