貳樓聯名QUEEN SHOP「罪惡新菜」 gonna x Garmin開賣好眠健人餐
美食也要搞創意！貳樓聯名服飾品牌QUEEN SHOP，開賣「罪餓花生舒肥牛捲餅」及「酥脆醋溜雞球捲餅」2道「罪惡新菜」，還把美式經典穿上身。而雄獅集團旗下，主打地中海健康飲食的「gonna共樂遊」，則攜手Garmin打造「好眠健人餐」，用餐還抽獎萬元Venu 3智慧腕錶。
記者蕭涵云/綜合報導
美式早午餐貳樓與首度跨界聯名QUEEN SHOP，即日起推出期間限定2道罪惡聯名餐點。滑嫩的「罪餓花生舒肥牛捲餅」點綴濃郁花生醬搭配貳樓獨門佐料；「酥脆醋溜雞球捲餅」，則在餅皮中包裹著酥脆炸雞，一口咬下酸甜醬汁還迸發蒜香，咀嚼雞球配上清爽小黃瓜，放縱又罪惡，僅供應至9月24日，要吃要快。
本次聯名更將在9月22日起，於全台QUEEN SHOP門市及官網全面販售專屬美式休閒服飾，大玩貳樓人氣菜色及經典標語，從寬鬆百搭的T恤到初秋衛衣，「把想吃的都穿在身上」，玩耍貳樓人氣餐點！
早午餐必吃「燻鮭魚奶油炒菇班尼蛋印圖T恤」、店內最熱賣的甜點主角變成「強的經典巧克力蛋糕印圖T恤」、或是必點飲品「接骨木覆盆莓冰沙印圖寬版T恤」，透過手繪、拼貼相片、排版英文字母風格，設計出百搭美式單品。
還有馬克杯、保冷袋、飲料提袋、野餐墊等美味生活周邊小物，尤其推薦獨家推出黃綠撞色的「UNLIMITED DRINKS印字環保水杯」，附有吸管和刷子、可重複清潔使用，印上「無限暢飲」標語；以及選用100%純棉材質打造的「撞色印字設計飲料手提袋」。
而雄獅集團旗下，主打地中海健康飲食的「gonna共樂遊」，則攜手穿戴裝置Garmin，呼應Venu 3系列GPS智慧腕錶加入全新睡眠教練功能，即日起至10月31日，打造「好眠系」健人最愛好眠all night聯名餐點。
以酪梨搭配招牌的優格燕麥炸去骨雞腿的「酪梨優格燕麥炸雞漢堡」，不僅低GI還包含多種維生素及豐富的礦物質，幫忙補足白天身體所需的能量來源；「酪梨青醬烤鮭魚能量碗」則使用富含維生素D和omega-3脂肪酸的鮭魚為主角，消除疲勞、恢復活力。
甜點則推薦「高蛋白巧克力香蕉戚風」，補足運動後所需的碳水化合物；及可抗發炎、抗老化的「薑黃鳳梨胡蘿蔔果汁」。凡於活動期間，於全台gonna門市消費指定餐點，還有機會抽獎全新Garmin價值14990元的「Venu 3 GPS智慧腕錶」。