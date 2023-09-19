蔣萬安滿意度6都墊底　市議員指出關鍵：存在感太低專業度不夠

我是廣告 請繼續往下閱讀
何孟樺表示，在同份民調中，台北市民對於「市長行銷城市的努力」滿意度也偏低。在觀光層面，蔣萬安就任後接連舉辦台灣燈會、台北花節等活動，卻屢屢爆出參與人數和經濟效益浮報、各局處搶功勞的爭議；而在城市外交方面，蔣萬安先後出訪新加坡、上海，也是黑箱滿滿、實績少少。
何孟樺說，台北市在蔣萬安治理下不僅活動辦不好、行銷做不好，天坑又遍滿地。她分析，台北市這次居於末段班的原因，就是市長存在感太低、決策也往往以政治考量為優先，導致上樑不正下樑歪。
何孟樺說，台北市議會將迎來預算會期，蔣萬安也就任快一年了，希望可以痛定思痛，眼中多點市民、少點政治。
民進黨台北市議員洪健益認為，蔣萬安的執政團隊並不差，但他的施政滿意度在六都墊底，蔣要引以為戒。他分析，最主要的原因就是在議會質詢、或是媒體上表現出來的觀感太差，講話了無新意，會讓人覺得專業度不夠，進而影響到市民的觀感。
洪健益說，台北市近期頻繁發生的天坑對他也會有影響，雖然是天災不能全怪蔣，但危機處理太差、反應不夠好，導致市民觀感不好也是原因之一。他建議，蔣萬安要丟到偶像包袱，放輕鬆地去應對市民以及媒體，更要心胸開闊的去接收更多市政專業，給人負有專業度的形象。
而對於施政滿意度六都墊底，北市府表示，各項民調數據市府都會作為未來施政推動方向的參考依據，市府會檢討可改進及精進的地方，努力做到市民有感，朝永續共融、希望首都的目標持續邁進。